Ed Sheeran conquistó Charlotte bajo temperaturas gélidas

Un repertorio entre clásicos y nuevas canciones

El concierto incluyó temas reconocidos como Shape of You, Perfect, Photograph, Thinking Out Loud y The A Team. También incorporó canciones de su álbum Play, entre ellas Sapphire y Azizam, además de un segmento acústico que reunió fragmentos de Eastside, 2002, Cold Water, Little Things y Love Yourself.

Uno de los momentos más emotivos llegó con Old Phone, una canción dedicada a la memoria de su fallecido amigo Jamal Edwards. Sheeran acompañó varias interpretaciones con anécdotas personales, una dinámica que permitió alternar la energía de los temas más populares con momentos de mayor intimidad.

El cantante cerró la presentación con cuatro canciones adicionales: You Need Me, I Don’t Need You, Shape of You, Azizam y Bad Habits.

El frío y la respuesta del público marcaron la noche

Las bajas temperaturas ocuparon un lugar destacado en los comentarios posteriores al espectáculo. Algunos asistentes contaron en redes sociales que compraron sudaderas y otros productos oficiales para soportar el frío durante la presentación.

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Los seguidores también elogiaron la capacidad de Sheeran para sostener un espectáculo de gran formato con recursos musicales mínimos, sin depender de una banda completa durante buena parte del repertorio.

Una noche de música y contrastes

La presentación reafirmó la conexión de Sheeran con su audiencia y su capacidad para llenar grandes recintos mediante una propuesta que combina tecnología, interpretación en vivo y narración personal. Pese al frío y a las opiniones diversas sobre la respuesta del público, Charlotte disfrutó de una noche centrada en uno de los repertorios más reconocibles del pop contemporáneo.

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