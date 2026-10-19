Charlotte, NC.- Charlotte, Carolina del Norte, se prepara para celebrar una nueva edición del Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana. En 2026, Latin American Coalition y Levine Museum of the New South impulsan la 22.ª edición de este encuentro, que reúne a familias, artistas, estudiantes y organizaciones comunitarias en torno a la memoria, el arte y las raíces culturales. El evento será el domingo 1 de noviembre de 2026, de 12:00 p. m. a 6:00 p. m., en Camp North End 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206.

La celebración propone un espacio para recordar a los seres queridos que fallecieron y compartir con las nuevas generaciones el significado de una tradición que trasciende fronteras. A través de diversas expresiones artísticas y actividades participativas, el evento acerca al público de Charlotte a las costumbres mexicanas y promueve el intercambio cultural entre las distintas comunidades de la ciudad.

Una tradición que conecta generaciones

También hay que destacar que el Día de Muertos ocupa un lugar importante dentro del patrimonio cultural de México. La UNESCO incluyó esta celebración en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2008, tras reconocer su valor para preservar la memoria colectiva y transmitir prácticas culturales de generación en generación.

La tradición combina elementos indígenas y expresiones del catolicismo, con costumbres que varían según la región y las comunidades. Entre sus símbolos más conocidos figuran los altares dedicados a los difuntos, las fotografías familiares, las flores de cempasúchil, las velas y las ofrendas de alimentos que evocan los gustos y recuerdos de quienes ya no están.

Lejos de centrarse exclusivamente en la tristeza, esta conmemoración invita a celebrar la vida y mantener presente el vínculo emocional con los familiares y amigos fallecidos.

Arte y participación comunitaria en Charlotte

La programación de esta edición busca acercar esos significados a personas de diferentes edades y procedencias. El arte, la música, la narración de cuentos y la participación comunitaria ofrecerán distintas maneras de conocer la tradición y comprender sus símbolos.

Latin American Coalition y Levine Museum of the New South mantienen con esta iniciativa un espacio de encuentro para las familias latinas y el público interesado en descubrir otras expresiones culturales.

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Además de rendir homenaje a los seres queridos, la actividad contribuye a visibilizar la diversidad cultural de Charlotte y a fortalecer los lazos entre sus residentes.

Finalmente, los organizadores invitan a la comunidad a sumarse a la celebración de 2026 y disfrutar de una jornada que combina historia, identidad y expresión artística. La nueva edición reafirma el valor de las tradiciones como herramientas para preservar las raíces y construir conexiones entre generaciones y culturas.

Esto es lo que le espera

Presentaciones en vivo.

El Desfile de Catrinas: una muestra espectacular de color y tradición.

Altares comunitarios (ofrendas) creados por familias, artistas y organizaciones locales.

Zona infantil con manualidades, elaboración de flores de cempasúchil, pintacaritas y más.

Puestos de comida auténtica.

Los asistentes también podrán disfrutar de instalaciones artísticas tradicionales, lecturas en vivo de «calaveras literarias» y la oportunidad de participar en el Desfile de Catrinas.

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