Carolina Panthers se imponen ante Philadelphia

Con este resultado, los Panthers mejoraron su registro a tres victorias y dos derrotas, mientras los Eagles cayeron a 2-4 y sumaron su cuarta derrota consecutiva.

El equipo de Carolina aprovechó las dificultades ofensivas de su rival y encontró en Chuba Hubbard y Tommy Tremble a sus principales figuras para llevarse el triunfo en Filadelfia.

Hubbard y Tremble marcaron la diferencia

El corredor Chuba Hubbard protagonizó una actuación determinante al acumular 120 yardas terrestres en 28 acarreos y anotar un touchdown. Su rendimiento permitió a Carolina controlar el ritmo del encuentro y desgastar a la defensa local, especialmente durante la segunda mitad.

En el juego aéreo, el ala cerrada Tommy Tremble se convirtió en el principal objetivo de Bryce Young dentro de la zona de anotación. Tremble atrapó cuatro pases para 46 yardas y consiguió los dos touchdowns por recepción del equipo, con anotaciones de 12 y 19 yardas.

Young completó 20 de sus 39 intentos de pase para 281 yardas, dos touchdowns y ninguna intercepción. Aunque la ofensiva de Carolina encontró dificultades en algunos tramos, la conexión entre el mariscal de campo y Tremble resultó decisiva para ampliar la ventaja.

La defensa de Carolina frenó a los Eagles

La defensa de los Panthers también desempeñó un papel fundamental. Philadelphia afrontó el compromiso sin su mariscal de campo titular, Jalen Hurts, ni el corredor Saquon Barkley, ambos ausentes por lesión.

El suplente Tanner McKee completó 26 de 45 pases para 215 yardas y un touchdown, sin intercepciones. Sin embargo, la ofensiva terrestre de los Eagles apenas consiguió 35 yardas, una cifra que limitó sus opciones de ataque.

Además, la defensa de Carolina capturó tres veces a McKee y restringió la producción total de Philadelphia a 222 yardas, frente a las 399 que acumuló el conjunto visitante.

Carolina cierra con autoridad

Los Panthers construyeron su ventaja con dos goles de campo de Ryan Fitzgerald, el aporte terrestre de Hubbard y las dos conexiones de Young con Tremble. Philadelphia intentó acercarse en el último cuarto mediante un touchdown de DeVonta Smith, pero Carolina respondió con otra anotación aérea para establecer el 25-14 definitivo.

La victoria representa un impulso para los Panthers, que buscarán mantener la regularidad en las próximas jornadas, mientras los Eagles deberán corregir sus problemas ofensivos para frenar su racha negativa.

Con información de Carolina Panthers

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