Gastonia, NC.- El funcionario a cargo del Registro de Escrituras de Gaston County, Jonathan Fletcher, se ha asociado con EquityProtect para ayudar a los propietarios a combatir el fraude relacionado con escrituras y títulos de propiedad, incluida la suplantación de identidad del vendedor; una modalidad delictiva que está en aumento tanto en el condado como en el ámbito nacional.

Gracias a esta nueva colaboración, los propietarios locales pueden acceder, de forma gratuita, al servicio de «Monitoreo Mejorado» (Enhanced Monitoring) de EquityProtect. Este sistema combina notificaciones sobre el registro de documentos con un rastreo constante de sitios web de venta y alquiler de inmuebles, con el fin de detectar anuncios sospechosos relacionados con sus propiedades.

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Esta iniciativa surge tras haberse reportado, durante el último año, varios casos de fraude en títulos y escrituras dentro de Gaston County. Recientemente, fiscales federales del Distrito Oeste de Carolina del Norte procesaron a los responsables de una red delictiva que operaba en varios estados, utilizando escrituras falsas e identidades robadas para atacar 19 propiedades —algunas de ellas en el área de Charlotte—, con un valor superior a los 1.4 millones de dólares.

La suplantación de identidad del vendedor se ha vuelto más sencilla de ejecutar. El delincuente se hace pasar por el propietario e intenta vender el inmueble o solicitar préstamos utilizando la propiedad como garantía, empleando, por lo general, documentos de identidad falsificados o robados. Los terrenos baldíos, las viviendas desocupadas y las propiedades sin hipoteca son los objetivos preferidos, ya que es posible que los dueños no se percaten del fraude hasta que la transacción ya esté muy avanzada.

Según la Asociación Estadounidense de Títulos de Propiedad (American Land Title Association), el 59% de las compañías de títulos reportaron al menos un intento de suplantación de identidad del vendedor durante el año anterior, una cifra que representa un aumento frente al 28 % registrado dos años antes.

Primer condado en hacerlo

Gaston es el primer condado en Carolina del Norte en ofrecer este tipo de protección a los propietarios.

«Desde que asumí el cargo, he visto de primera mano cómo los fraudes inmobiliarios pueden causar estragos en la vida de los propietarios», señaló Fletcher.

«Hasta ahora, los dueños de inmuebles no contaban con una forma confiable de monitorear y prevenir el registro de documentos relacionados con sus propiedades antes de que el fraude se consumara. Me enorgullece ser el primer funcionario a cargo del Registro de Escrituras en el estado en establecer esta alianza, la cual brinda a los ciudadanos del condado Gaston más herramientas para proteger su patrimonio».

Fletcher subrayó que, debido a limitaciones legales, la oficina del Registro de Escrituras en Carolina del Norte no tiene la facultad de restringir o rechazar documentos, incluso cuando se sospecha que son falsos. Su oficina está obligada por ley a registrar los documentos —ya sean auténticos o fraudulentos— siempre y cuando cumplan con los requisitos de formato establecidos. «Eso es lo que hace que esta nueva propuesta sea tan innovadora. En lugar de caer víctimas de estos fraudes y tener que reaccionar ante ellos, los propietarios locales podrán evitar que lleguen a ocurrir», señaló Fletcher.

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Los residentes pueden obtener una mayor protección mediante el servicio «Proactive Title Lock» de EquityProtect, el cual está disponible con un descuento gracias a la colaboración con el condado. Este servicio registra documentos vinculados a la descripción legal de la propiedad y exige una verificación de identidad de múltiples factores antes de que un inmueble pueda ser vendido o refinanciado. Además, cada propiedad protegida cuenta con una cobertura de seguro de hasta 1 millón de dólares.

Los residentes del condado que deseen obtener más información o inscribirse en EquityProtect pueden visitar GastonGov.com/PropertyFraud o comunicarse con la Oficina del Registro de Escrituras (Register of Deeds) al 704-862-7680. La Oficina del Registro de Escrituras del Condado Gaston se encuentra dentro del Palacio de Justicia de Gaston (Gaston County Courthouse), ubicado en 325 Dr. Martin Luther King Jr. Way, en Gastonia.

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