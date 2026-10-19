Greensboro, NC.- La policía de Greensboro, Carolina del Norte, informó el domingo 18 de octubre sobre el arresto de Brandon R. Fox, de 41 años, por su presunta participación en un tiroteo que dejó a otro hombre herido tres días antes. Además, las autoridades le atribuyen varios delitos relacionados con drogas, armas de fuego y su conducta durante el arresto.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:50 p. m. del jueves 15 de octubre. Los agentes acudieron a la cuadra 2100 Windsor Street, donde encontraron a un hombre con una herida de bala. La víctima explicó que alguien le disparó en East Florida Street y que después corrió hasta Windsor Street.

Los servicios de emergencia trasladaron al herido en ambulancia a un hospital local para recibir atención médica. La policía no divulgó información adicional sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias que desencadenaron el ataque.

Cargos por agresión y delitos relacionados con drogas

Fox enfrenta un cargo por agresión con arma mortal con intención de matar y causar lesiones graves, según informó la policía de Greensboro.

El detenido también afronta cargos menores relacionados con el tráfico de cocaína, la posesión de un arma de fuego robada, el mantenimiento de una vivienda para almacenar o vender sustancias controladas y la posesión de cocaína con intención de distribuirla. Las autoridades también mencionaron otros dos cargos menores por delitos relacionados con drogas.

Nuevas acusaciones tras el arresto

La policía añadió otros cargos derivados de los hechos que rodearon su detención. Entre ellos figuran la posesión de cocaína y de una sustancia controlada contemplada en la legislación de Carolina del Norte, así como el intento de escapar del arresto y la resistencia a un funcionario público.

La lista también incluye conducción imprudente, abandono del lugar de un accidente con daños materiales, dos cargos por daños a propiedad ajena y dos infracciones de tránsito.

Los registros judiciales indican que Fox se encontraba bajo fianza en la cárcel de Guilford County. Su primera comparecencia ante un tribunal está prevista para el lunes 19 de octubre, de acuerdo con los registros penitenciarios en línea.

Las personas interesadas en consultar los expedientes de este caso y los procesos anteriores pueden acceder a los documentos judiciales mediante la plataforma electrónica Guilford County eCourts.

El proceso judicial deberá determinar las responsabilidades del acusado frente a los distintos cargos que enfrenta.

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