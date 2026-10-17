La jefa del CMPD, Estella Patterson, confirmó las salidas durante una conferencia de prensa el jueves 15 de octubre. La funcionaria calificó el caso como profundamente preocupante y reafirmó el compromiso del departamento con la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de los estándares profesionales.

La NAACP exige conocer los nombres de los agentes

El viernes 16 de octubre, la sección de Charlotte-Mecklenburg de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) reclamó que la policía identifique públicamente a los seis oficiales señalados por los mensajes.

Lee también: Agentes de la Policía de New York golpean mortalmente a un preso

Representantes de la organización y líderes comunitarios consideran que conocer sus identidades resulta fundamental para determinar si los agentes discriminaron injustamente a residentes negros. El reclamo también aumenta la presión pública sobre el departamento para que explique el alcance de la investigación y las medidas que adoptará.

La controversia involucra mensajes con referencias racistas, sexuales y religiosas que, según las denuncias, apuntaban contra residentes negros de Charlotte.

El departamento defiende su investigación

En su comunicación oficial, el CMPD informó que notificó a los seis agentes sobre su posible despido. Tres presentaron sus renuncias, mientras que los otros tres deberán comparecer ante la Junta de Servicio Civil, el organismo que tiene la autoridad exclusiva para separar de sus cargos a los oficiales juramentados.

El departamento también revisó grabaciones de cámaras corporales, datos de controles de tránsito y registros de denuncias externas. Según la policía, hasta el momento estas verificaciones no detectaron pruebas de conductas indebidas relacionadas con esos procedimientos.

Lee también: Exanalista de CMPD enfrenta cargo por presunta manipulación de una prueba de ADN

Además, Patterson solicitó la colaboración de socios federales para examinar posibles violaciones de derechos civiles. El CMPD también buscará que las autoridades estatales revoquen las certificaciones policiales de los involucrados, una medida que podría impedirles ejercer nuevamente como agentes en Carolina del Norte.

La confianza pública, en el centro de la polémica

La jefatura reconoció que el comportamiento de unos pocos oficiales afecta la imagen de los más de 1.600 agentes que integran el departamento. Patterson sostuvo que la institución debe investigar las denuncias, comunicar sus hallazgos dentro de los límites legales y exigir responsabilidades.

Mientras avanzan los procedimientos disciplinarios, la NAACP mantiene su reclamo de transparencia y respuestas concretas para la comunidad.