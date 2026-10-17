Charlotte, NC.- El fiscal federal Russ Ferguson, el alguacil federal Terry Burgin y el sheriff del condado Mecklenburg, Garry McFadden, anunciaron un nuevo acuerdo entre la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg (MCSO) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) para trasladar a detenidos federales desde centros de detención fuera de Carolina del Norte a instalaciones en el condado Mecklenburg.

Federal detainees to be relocated to detention facilities in Mecklenburg County; partnership between the U.S. Attorney’s Office, U.S. Marshals Service, and Mecklenburg County Sheriff’s Office brings federal resources to North Carolina.

w/ @USMarshalsHQ @MeckSheriff Read more at:… pic.twitter.com/ScrtNbLycO — U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) October 16, 2026

“Alojarse en el condado Mecklenburg a los detenidos federales cuyos casos están pendientes en este distrito no solo trae millones de dólares federales a Carolina del Norte que de otro modo irían a otros estados, sino que también beneficia al sistema de justicia federal. Significa que los acusados ​​están más cerca de sus abogados, lo que facilita la preparación de su defensa y, por lo tanto, agiliza los casos, y más cerca de sus familias, lo que aumenta las probabilidades de éxito en su rehabilitación y reinserción a la sociedad. También significa un transporte más corto, rápido y económico a los tribunales, lo que facilita la programación de audiencias y juicios”, dijo el fiscal federal Russ Ferguson. “Agradezco enormemente al sheriff Garry McFadden y al subjefe de los alguaciles federales, Chris Edge, por hacer posible esta colaboración”.

“El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos se complace en volver a albergar a detenidos federales en la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg. La Oficina del Sheriff y el Servicio de Alguaciles mantienen una larga colaboración. La reapertura del Centro de Detención Norte del Condado Mecklenburg permitirá que se siga garantizando el debido proceso para los detenidos federales y asegurará el funcionamiento eficiente del sistema judicial federal”, declaró el subjefe del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Chris Edge.

Lee también: La Oficina del Sheriff confirma reapertura del Mecklenburg County Detention Center North

Debido al nuevo acuerdo, los detenidos federales bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (USMS) con casos federales pendientes en el Distrito Oeste de Carolina del Norte, que actualmente se encuentran en centros de detención en otros estados de la región, llevarán los centros de detención en el condado Mecklenburg, incluyendo la Cárcel Central del Condado Mecklenburg (Cárcel Central) y el Centro de Detención Norte del Condado Mecklenburg (Cárcel Norte), recientemente reabierto.

La cárcel del norte, un antiguo centro de detención clausurado en 2022, reabrió recientemente bajo la dirección del sheriff McFadden. La Oficina del Sheriff del Condado McFadden (MCSO) trasladó a más de 200 detenidos estatales a la cárcel del norte en septiembre, y ahora los fondos federales destinados al alojamiento de reclusos federales contribuirán al funcionamiento del centro.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos es responsable de la custodia, el cuidado y el transporte de las personas detenidas por cargos federales, desde el momento en que un juez federal ordena su detención hasta la conclusión del caso. La agencia colabora con los gobiernos estatales y locales para albergar a los detenidos federales.

Lee también: Reabrirán el Centro de Detención Norte de Mecklenburg

En 2023, los detenidos federales fueron trasladados de los centros de detención del condado de Mecklenburg tras la finalización del acuerdo anterior entre la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg (MCSO) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS). Desde entonces, los detenidos federales en espera de juicio han estado recluidos en hasta 14 centros diferentes en varios estados, como Georgia, Virginia, Carolina del Sur y Kentucky, algunos de ellos a seis horas de distancia. El acuerdo renovado restablece las operaciones de detención federal en Charlotte.

La Fiscalía Federal procesa casos penales federales en los 32 condados del distrito occidental, en colaboración con organismos policiales federales, estatales y locales. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Carolina del Norte opera a través de divisiones en Charlotte, Asheville y Statesville. El edificio principal del tribunal, que sirve como sede principal del Distrito Occidental, se encuentra en la zona alta de Charlotte.

Video: (R)IGNITE será aplicado en Centro de Detención de Mecklenburg