La medida ofrece una alternativa para quienes necesitan organizar sus compromisos laborales, familiares o personales y prefieren votar antes del día oficial de los comicios.

La comunidad latina promueve el voto joven

La organización Latino Tu Voto Cuenta aprovechó el inicio de este período para convocar a los jóvenes latinos a participar en las elecciones y destacar la importancia de su voz en las decisiones que afectan a sus comunidades.

A través de un mensaje dirigido a este sector de la población, la iniciativa invitó a los jóvenes a aprovechar la votación anticipada, cumplir con sus responsabilidades ciudadanas y reconocer el impacto de su participación en la vida democrática.

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La organización también animó a compartir la información con amigos y familiares para promover la participación colectiva. El llamado busca reforzar el compromiso cívico de las nuevas generaciones y recordar que cada elector puede contribuir a definir el rumbo político de su comunidad.

Cómo encontrar un centro de votación

Los ciudadanos pueden consultar las ubicaciones y los horarios de los centros de votación anticipada mediante la herramienta oficial de la Junta Electoral Estatal de Carolina del Norte.

El portal permite localizar los puntos habilitados según el condado correspondiente. Los electores pueden acceder directamente a través de este enlace:

https://vt.ncsbe.gov/EVSite/

También pueden consultar información sobre los lugares de votación en el sitio oficial de la Junta Electoral Estatal.

Último plazo para solicitar el voto por correo

Quienes prefieran votar por correo deben tener en cuenta otra fecha importante: el martes 20 de octubre, a las 5:00 de la tarde, vence el plazo general para solicitar una boleta de voto en ausencia para estas elecciones.

Los interesados pueden revisar los requisitos y el procedimiento en el portal oficial: https://www.ncsbe.gov/node/23.

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Los plazos aplicables a militares y ciudadanos estadounidenses que residen en el extranjero pueden variar.

Finalmente con la votación anticipada ya en marcha, las autoridades electorales y las organizaciones comunitarias buscan facilitar el acceso a la información para que los ciudadanos conozcan sus opciones y participen en las elecciones generales del 3 de noviembre.

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