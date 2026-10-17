Charlotte, NC.- Los residentes del oeste de Charlotte cuentan con una nueva opción para movilizarse por la ciudad. El Sistema de Tránsito del Área de Charlotte (CATS) amplió la cobertura de su servicio de transporte compartido CATS Micro al corredor de West Boulevard, con tarifas desde 2,20 dólares por pasajero y viajes bajo demanda.

La iniciativa funciona de manera similar a las plataformas Uber y Lyft, pero se concentra en trayectos comunitarios y conexiones con lugares clave. Su objetivo consiste en facilitar los desplazamientos cotidianos, especialmente en zonas donde las rutas tradicionales de autobuses ofrecen una frecuencia limitada.

Viajes económicos y menos tiempo de espera

Cada trayecto cuesta 2,20 dólares por pasajero, el mismo precio que un boleto de autobús local o del tren ligero. Además, CATS establece como objetivo recoger a los usuarios en un plazo de 30 minutos o menos desde que solicitan el servicio.

La expansión busca mejorar las alternativas de movilidad para quienes necesitan trasladarse al trabajo, acudir a citas médicas, realizar compras o conectar con otros medios de transporte.

En el corredor de West Boulevard, los vehículos permiten llegar a puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional de Charlotte-Douglas, la estación Woodlawn de la línea azul, la clínica para veteranos de South Charlotte y el Mercado Regional de Agricultores.

Cómo solicitar el servicio CATS Micro

Los usuarios pueden pedir un vehículo en tiempo real mediante la aplicación móvil CATS-Pass o comunicarse con el centro de atención al cliente al 704-336-7433.

En el oeste de Charlotte, el sistema opera todos los días entre las 7:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Los pasajeros pueden consultar las condiciones del servicio y los detalles de cobertura en el sitio oficial de CATS: https://www.charlottenc.gov/CATS/CATS-Micro.

Una apuesta por mejorar la movilidad

La ampliación forma parte del plan Better Bus, una estrategia con la que CATS busca modernizar el transporte público y responder a las necesidades de los distintos sectores de la ciudad.

El programa contempla alternativas bajo demanda para atender áreas donde los autobuses convencionales circulan con menor frecuencia. Con este modelo, las autoridades pretenden reducir las brechas de movilidad y facilitar el acceso a servicios esenciales.

La expansión de CATS Micro representa una nueva alternativa para los residentes de West Boulevard, quienes ahora pueden combinar tarifas accesibles, reservas en tiempo real y conexiones con centros de transporte, salud y actividad comercial.

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