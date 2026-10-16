KATSEYE inicia gira norteamericana y estrena «Unloveu»

Los Ángeles.- El grupo femenino de alcance global nominado al GRAMMY®, KATSEYE, dio inicio a la etapa norteamericana de su gira de arenas con entradas agotadas en el Kaseya Center de Miami, tras debutar en el No. 1 del Billboard 200 con su tercer EP, WILD, y presentarse por primera vez en el programa televisivo “Saturday Night Live”.

En un comunicado de prensa de Katseye, indicó que la gira THE WILDWORLD TOUR, promovida por Live Nation, agotó todas sus localidades en menos de 48 horas e incluye presentaciones destacadas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y la Ciudad de México. Además de su anticipada participación en el Victoria’s Secret Fashion Show que se transmitirá en vivo a través de YouTube.

Anuncian el estreno de su nuevo sencillo “Unloveu”

Por otro lado, anunciaron que, el grupo estrenó oficialmente el sencillo «Unloveu», una canción compuesta por la integrante Lara Raj junto a Ross Golan y Amy Allen, la cual ofrece una faceta íntima que contrasta con los momentos más extrovertidos del EP y demuestra la versatilidad artística de la agrupación.

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Asimismo, desde el 16 de octubre, la producción cinematográfica KATSEYE: WILD HEARTS estará disponible en Disney+ y Hulu, ofreciendo a los fans un recorrido exclusivo por la nueva etapa del grupo, imágenes inéditas y entrevistas íntimas que celebran el vínculo con su comunidad global.

De la misma manera, destacaron que el exitoso lanzamiento de WILD a través de HYBE x Geffen Records marcó el mayor debut de un grupo femenino en el Billboard 200 en lo que va de la década, consolidando el fenómeno musical con presentaciones estelares en programas de máxima audiencia en Estados Unidos como “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” y el “TODAY” de NBC.

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