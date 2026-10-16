Raleigh, NC.- Al iniciarse el periodo de votación anticipada para las elecciones de mitad de mandato en Carolina del Norte, la organización sin fines de lucro no partidista El Pueblo anunció que operará una línea de asistencia en español para responder a las preguntas y cualquier problema que pudieran enfrentar los votantes en sus sitios de votación.

“Estamos listos para proveer información, asistencia y recursos para ayudar a los votantes latinos a ejercer su derecho al voto y también para responder ante cualquier incidente en los centros de votación”, dijo Marlene Martínez, directora ejecutiva de El Pueblo.

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Durante los 17 días de votación anticipada y el día de las elecciones, de 7:30 am a 7:30 pm, el personal de El Pueblo y sus voluntarios, contestarán en español las llamadas de los votantes de Carolina del Norte a través de la línea de ayuda 888-VE-VOTA (1-888-839-8682) que maneja a nivel nacional la organización no partidista NALEO (Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados).

“Sabemos que hay mucha preocupación por la desinformación e intimidación electoral, además ante la posible presencia de agentes federales en los centros de votación, por lo que nos hemos preparado junto con aliados locales y nacionales para responder adecuadamente ante cualquier incidente”, dijo Martínez.

Este esfuerzo es posible gracias a la colaboración entre El Pueblo y una amplia red de organizaciones dedicadas a la protección electoral a nivel nacional y estatal, incluyendo NALEO y aliados locales como Democracy North Carolina, Southern Coalition for Social Justice, Forward Justice, entre otros.

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Como parte de su campaña para promover la participación latina en estas elecciones, El Pueblo también ofrece otros recursos en español, como una guía para votantes no partidista en su versión impresa y digital, y la plataforma educativa VotemosNC.com.

“Queremos que los votantes latinos tengan acceso a toda la información que necesitan para votar, desde el calendario electoral y las opciones para registrarse y votar, hasta las principales contiendas y candidatos que aparecerán en su boleta electoral”, dijo Eloy Tupayachi, gerente de estrategia digital y contenido de El Pueblo.

Sobre El Pueblo

Fundada por voluntarios comunitarios en 1994 y formalmente incorporada en 1995, El Pueblo es una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) que fortalece la comunidad latina de Carolina del Norte mediante el desarrollo del liderazgo, la participación cívica y la celebración cultural.

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