EE.UU. sanciona al Banco Internacional de Comercio de Cuba por nexos con Irán

Washington.- El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la imposición de sanciones contra el Banco Internacional de Comercio, S.A. (BICSA), una institución financiera estatal de Cuba, acusándola de haber prestado servicios desde al menos 2022 al Banco Karafarin de Irán, entidad previamente sancionada por Washington.

En un comunicado, indicaron que la medida fue adoptada en consonancia con acciones del Departamento del Tesoro bajo la Orden Ejecutiva 14404, enfocada en restringir y sancionar las operaciones vinculadas al sector financiero de la economía cubana, así como los nexos de seguridad entre el régimen de La Habana y actores estatales hostiles.

For too long, Communist Cuba has been allowed to operate as an outpost for malign actors and terror groups – including the Islamic Republic of Iran, the world’s number one state sponsor of terrorism – to target the United States. Today, I designated BICSA, a Cuban financial… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 15, 2026

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Rechazan el apoyo de peligrosas organizaciones extranjeras

El gobierno estadounidense argumentó que la administración de Donald Trump no tolerará que Cuba funcione como un punto de apoyo para potencias extranjeras y organizaciones consideradas peligrosas para la seguridad nacional a poca distancia del territorio estadounidense, advirtiendo que continuarán persiguiendo las conexiones financieras de la isla.

Como resultado de estas sanciones, todos los bienes e intereses en propiedad de BICSA que se encuentren en los Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan congelados, prohibiéndose además cualquier transacción financiera o comercial de ciudadanos o entidades de EE. UU. con la institución sancionada, bajo el riesgo de enfrentar penalidades similares para terceros actores extranjeros.

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