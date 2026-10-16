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EE.UU. sanciona al Banco Internacional de Comercio de Cuba por nexos con Irán

ESTADOS UNIDOS
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Marco Rubio desde Panamá
Foto: Cortesía X @SecRubio
Maria Gabriela Perez

Washington.- El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la imposición de sanciones contra el Banco Internacional de Comercio, S.A. (BICSA), una institución financiera estatal de Cuba, acusándola de haber prestado servicios desde al menos 2022 al Banco Karafarin de Irán, entidad previamente sancionada por Washington.

En un comunicado, indicaron que la medida fue adoptada en consonancia con acciones del Departamento del Tesoro bajo la Orden Ejecutiva 14404, enfocada en restringir y sancionar las operaciones vinculadas al sector financiero de la economía cubana, así como los nexos de seguridad entre el régimen de La Habana y actores estatales hostiles.

Ver más: EE.UU. endurece sanciones contra Cuba para frenar la represión del régimen

Rechazan el apoyo de peligrosas organizaciones extranjeras

El gobierno estadounidense argumentó que la administración de Donald Trump no tolerará que Cuba funcione como un punto de apoyo para potencias extranjeras y organizaciones consideradas peligrosas para la seguridad nacional a poca distancia del territorio estadounidense, advirtiendo que continuarán persiguiendo las conexiones financieras de la isla.

Como resultado de estas sanciones, todos los bienes e intereses en propiedad de BICSA que se encuentren en los Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan congelados, prohibiéndose además cualquier transacción financiera o comercial de ciudadanos o entidades de EE. UU. con la institución sancionada, bajo el riesgo de enfrentar penalidades similares para terceros actores extranjeros.

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