EE.UU. registra la cifra más baja de cruces fronterizos en 2026

Washington.— El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) revelaron los datos preliminares del año fiscal 2026, destacando una caída del 95% en las aprehensiones de la frontera suroeste en comparación con los registros de la administración anterior.

En un comunicado, las autoridades federales resaltaron que este periodo se convirtió en el primero en la historia del país en contabilizar cero liberaciones de migrantes en la frontera durante todo un año fiscal, consolidando un total inferior a 99.000 aprehensiones en la región suroeste.

Al respecto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, atribuyó estos resultados a la efectividad de las directrices de control migratorio impulsadas por el presidente Donald J. Trump, subrayando que la actual gestión logró recuperar el orden operativo y reducir de manera drástica las estadísticas previas.

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Muertes de migrantes en la frontera cae cerca de un 80%

Por otro lado, destacaron que como un efecto directo de la disminución en los ingresos irregulares, las muertes de migrantes en la frontera disminuyeron cerca de un 80%, mientras que los elementos de seguridad mantuvieron operaciones de rescate humanitario y asistencia médica de emergencia en diversas regiones del país.

De la misma manera, en el ámbito de la infraestructura física y la seguridad nacional, la agencia informó sobre la culminación de 250 millas de nuevas barreras fronterizas desde enero de 2025, respaldadas por inversiones multimillonarias destinadas a modernizar los sistemas de vigilancia.

Por último, el balance institucional reportó un incremento en la eficacia operativa al decomisar cerca de un millón de libras de sustancias ilícitas y confiscar miles de millones de dólares en mercancía falsificada o vinculada a redes de comercio ilegal.

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