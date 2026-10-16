Martin, NC.- Carolina del Norte registró dos tiroteos que involucraron a las fuerzas del orden en menos de 24 horas. Los incidentes ocurrieron en Martin y Greene y dejaron como saldo un sospechoso muerto, mientras las autoridades reportaron que ningún agente sufrió heridas en el enfrentamiento de Martin y que la mujer retenida en Greene salió ilesa.

Persecución y sospechoso muerto en Martin County

El primer incidente comenzó alrededor de las 8:50 de la mañana del jueves 15 de octubre, cuando una persecución iniciada por la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte ingresó a Martin County.

Según el sheriff Drew Robinson, el sospechoso detuvo su vehículo frente a una residencia en Manning Road, cerca de Jamesville, y huyó al interior de la vivienda. Una vez dentro, disparó contra los agentes, quienes respondieron al fuego.

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Las autoridades rodearon la propiedad y acordonaron el sector de Manning Road y Brown Road. El operativo movilizó a decenas de vehículos policiales, un helicóptero y equipos especializados. Además, los agentes evacuaron a los residentes de las zonas cercanas que podían correr peligro.

Alrededor de la 1:00 de la tarde, Robinson confirmó la muerte del sospechoso. El sheriff también informó que ningún agente resultó herido. Las autoridades no divulgaron la identidad de la persona ni detalles adicionales sobre las circunstancias de su muerte. Poco antes de la 1:30 de la tarde, los efectivos reabrieron Manning Road y dieron por terminado el operativo.

Segundo tiroteo en el condado Greene

Ese mismo jueves, otro incidente armado movilizó a las fuerzas del orden cerca de la Institución Correccional Maury, en el condado Greene.

SBI IS RESPONDING TO AN OFFICER-INVOLVED SHOOTING IN GREENE COUNTY The SBI is responding to an incident that occurred near the Maury Correctional Institution in Greene County. The scene is very active with law enforcement and emergency personnel. No additional details are… pic.twitter.com/XvklYRhOky — NC SBI (@SBI1937) October 15, 2026

De acuerdo con los reportes oficiales, los agentes respondieron alrededor de las 11:20 de la mañana a una situación en Moore Rouse Road. Allí encontraron a un hombre armado que intentaba autolesionarse y mantenía retenida a una mujer, a quien se negaba a liberar.

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Ante la amenaza, los agentes abrieron fuego contra el vehículo para proteger a la mujer. Los efectivos consiguieron rescatarla sin que ella ni los agentes sufrieran heridas. El personal médico también evaluó al agente de correccionales y al perro de la unidad K-9, quienes quedaron fuera de peligro.

El Buró de Investigación del Estado de Carolina del Norte (SBI) intervino en la investigación del segundo caso.

Ambos episodios reflejan dos situaciones de alto riesgo en distintas jurisdicciones del estado. Las autoridades mantienen bajo investigación las circunstancias de los tiroteos.

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