DHS elimina prórrogas de permisos de trabajo y USCIS actualiza direcciones

Washington.— El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó mediante una norma definitiva la eliminación de las prórrogas automáticas de hasta 540 días para determinadas renovaciones de permisos de trabajo (EAD).

A través de varios medios de comunicación se conoció que esta medida, que comenzó a aplicarse desde el 30 de octubre de 2025 y ha sido ratificada formalmente, implica que si un permiso de trabajo vence mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) procesa su renovación, el solicitante podría quedarse temporalmente sin autorización para laborar.

De la misma manera, las autoridades aclararon que los permisos que se encuentran vigentes no se cancelan de forma anticipada y las extensiones válidas obtenidas bajo las reglas anteriores pueden mantenerse.

EEUU elimina extensiones automáticas de permisos de trabajo; la medida cambia la forma en que se procesan determinadas renovaciones y podría dejar a algunos trabajadores sin autorización laboral mientras esperan una respuesta de las autoridades migratorias.… — N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 15, 2026

Cambio de direcciones de envió postal

Por otro lado, detallaron que existen excepciones específicas para determinadas categorías migratorias, y algunos asilados y refugiados se encuentran autorizados para laborar por su propio estatus legal.

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En paralelo, USCIS anunció un cambio en las direcciones de envío postal para la presentación del Formulario I-765, correspondiente a la Solicitud de Autorización de Empleo. Ante esta modificación, la agencia estableció un período de gracia de 30 días para aceptar formularios con matasellos del 9 de noviembre de 2026 o fechas anteriores que hayan sido enviados por error a cualquier ubicación de trámite previa.

Por último, indicaron que los solicitantes que envíen sus documentos por correo postal deben consultar la página oficial de direcciones directas de USCIS para determinar el lugar correspondiente según el motivo específico de su trámite.

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