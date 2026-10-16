Cuatro muertos, incluidos tres niños y una maestra, en tiroteo escolar en Oregón

Oregón.- Autoridades policiales en Oregón registraron el jueves 15 de octubre un tiroteo masivo en la escuela primaria Silver Rail, que dejó un saldo trágico de cuatro personas fallecidas, entre ellas tres menores de edad y una docente del establecimiento.

De acuerdo con el informe oficial ofrecido por el jefe de la Policía local, Mike Krantz, el presunto agresor fue un joven de 16 años residente de la zona, quien ingresó al recinto escolar disparando de manera indiscriminada contra los accesos cerrados antes de ser neutralizado.

Un menor mata a tres niños de 5, 8 y 11 años y a una profesora en una escuela de Oregón en un nuevo tiroteo masivo pic.twitter.com/dwdIGV3Wp5 — EL MUNDO (@elmundoes) October 16, 2026

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De la misma manera, el reporte detalla que el atacante perdió la vida tras ser interceptado y enfrentado por un civil perteneciente a la comunidad escolar que lo persiguió dentro de las instalaciones para frenar la agresión, evitando así una masacre aún mayor.

Dos heridos de gravedad

Por otro lado, las autoridades indicaron que como resultado del ataque, otros dos integrantes de la comunidad educativa, un niño de siete años y un profesor, sufrieron heridas de gravedad, por lo que fueron de inmediato canalizados hacia un centro hospitalario para recibir asistencia médica especializada.

The Bend Police Department is currently at Silver Rail Elementary School after a report of an active shooter. There is a large police presence in the area. Please avoid the area. We will share more information as soon as we can. — City of Bend Police Department #BendPolice (@BendCityPolice) October 15, 2026

Las autoridades policiales indicaron que, al recibir las primeras alertas de emergencia alrededor de la una de la tarde, los uniformados hallaron tanto a las víctimas mortales como al tirador sin vida en la escena, mientras que la gobernadora Tina Kotek pidió un espacio de duelo antes de debatir nuevas medidas de prevención.

Es de mencionar, que ante este nuevo episodio de violencia armada que vuelve a en luto al país, el distrito escolar resolvió suspender todas las actividades académicas programadas para el viernes 16 de octubre, sumándose a las estadísticas del Gun Violence Archive que superan los 350 incidentes masivos en lo que va del año en Estados Unidos.

Vídeo: Informe del CMPD a la comunidad