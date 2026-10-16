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Banana Ball regresa al Truist Field en 2027

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Banana Ball regresa al Truist Field en 2027
Cortesía: MLB
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights y Diamond Baseball Holdings (DBH) se enorgullecen en anunciar que Banana Ball regresa al Truist Field en 2027. Dos emocionantes equipos de Banana Ball, los Firefighters y los Loco Beach Coconuts, entretendrán a la ciudad de Charlotte el viernes 9 y el sábado 10 de abril con dos noches de Banana Ball en el Truist Field.

“Los Charlotte Knights están encantados de traer de vuelta Banana Ball al Truist Field por segundo año consecutivo”, dijo Troy Rodrigues , vicepresidente de eventos especiales de los Knights . “Desde su emocionante propuesta de entretenimiento deportivo hasta su singular interacción con los aficionados, Banana Ball ofrece exactamente lo que los Knights buscan a la hora de organizar eventos especiales en uno de los estadios de ligas menores más versátiles del país”.

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Banana Ball ya había visitado Charlotte en junio de 2025 y julio de 2026. El espectáculo agotó las entradas tanto en el Bank of America Stadium como en el Truist Field. Este éxito generó un importante impacto económico en la región y convirtió su regreso a Charlotte en una opción obvia para su gira mundial de 2027.

“Charlotte siempre ha estado presente en Banana Ball, y no podríamos estar más emocionados de regresar”, declaró Jesse Cole , fundador y propietario de los Savannah Bananas . “La energía, los aficionados, la ciudad… es el lugar perfecto para que Banana Ball siga creciendo hasta alcanzar los mil millones de seguidores”.

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Los partidos en el Truist Field enfrentarán a los Firefighters y a los Loco Beach Coconuts. Los Firefighters fueron los protagonistas de la visita a Charlotte el año pasado, mientras que los Coconuts harán su primer viaje a la Ciudad Reina.

“El Banana Ball en el Truist Field dio la bienvenida a más de 27.000 aficionados de todas las edades al centro de Charlotte en 2026”, dijo el presidente de los Charlotte Knights, Tom Denlinger . “Los Knights se enorgullecen de organizar eventos en el Truist Field durante todo el año que unen a la comunidad y crean recuerdos en un ambiente único”.

Finalmente, los aficionados interesados ​​en asistir al Truist Field y presenciar este espectáculo pueden participar en el sorteo de entradas en BananaBall.com . Próximamente se anunciará información adicional, como horarios, ubicación de los asientos y preguntas frecuentes.

Con información de MLB

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