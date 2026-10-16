Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights y Diamond Baseball Holdings (DBH) se enorgullecen en anunciar que Banana Ball regresa al Truist Field en 2027. Dos emocionantes equipos de Banana Ball, los Firefighters y los Loco Beach Coconuts, entretendrán a la ciudad de Charlotte el viernes 9 y el sábado 10 de abril con dos noches de Banana Ball en el Truist Field.

Banana Ball is BACK in Charlotte in 2027! 🍌 Want to join the fun? Enter the ticket lottery below! https://t.co/62Q9XxFvYV pic.twitter.com/Lsrq8lLloy — Charlotte Knights (@KnightsBaseball) October 16, 2026

“Los Charlotte Knights están encantados de traer de vuelta Banana Ball al Truist Field por segundo año consecutivo”, dijo Troy Rodrigues , vicepresidente de eventos especiales de los Knights . “Desde su emocionante propuesta de entretenimiento deportivo hasta su singular interacción con los aficionados, Banana Ball ofrece exactamente lo que los Knights buscan a la hora de organizar eventos especiales en uno de los estadios de ligas menores más versátiles del país”.

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Banana Ball ya había visitado Charlotte en junio de 2025 y julio de 2026. El espectáculo agotó las entradas tanto en el Bank of America Stadium como en el Truist Field. Este éxito generó un importante impacto económico en la región y convirtió su regreso a Charlotte en una opción obvia para su gira mundial de 2027.

“Charlotte siempre ha estado presente en Banana Ball, y no podríamos estar más emocionados de regresar”, declaró Jesse Cole , fundador y propietario de los Savannah Bananas . “La energía, los aficionados, la ciudad… es el lugar perfecto para que Banana Ball siga creciendo hasta alcanzar los mil millones de seguidores”.

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Los partidos en el Truist Field enfrentarán a los Firefighters y a los Loco Beach Coconuts. Los Firefighters fueron los protagonistas de la visita a Charlotte el año pasado, mientras que los Coconuts harán su primer viaje a la Ciudad Reina.

“El Banana Ball en el Truist Field dio la bienvenida a más de 27.000 aficionados de todas las edades al centro de Charlotte en 2026”, dijo el presidente de los Charlotte Knights, Tom Denlinger . “Los Knights se enorgullecen de organizar eventos en el Truist Field durante todo el año que unen a la comunidad y crean recuerdos en un ambiente único”.

Finalmente, los aficionados interesados ​​en asistir al Truist Field y presenciar este espectáculo pueden participar en el sorteo de entradas en BananaBall.com . Próximamente se anunciará información adicional, como horarios, ubicación de los asientos y preguntas frecuentes.

Con información de MLB

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