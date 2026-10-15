Trump anuncia que la ejecución de Nidal Malik Hasan será sin transmisión pública

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump emitió un comunicado en el que calificó de «traidor» y «malvado» a Nidal Malik Hasan, exmayor del Ejército de los Estados Unidos responsable de asesinar a 13 personas, incluyendo a una soldado embarazada y a su hijo no nato, y de herir gravemente a otras 32 personas inocentes.

En su mensaje publicado en sus redes sociales, el primer mandatario recordó que durante la administración de Barack Hussein Obama, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) interceptó comunicaciones electrónicas entre Hasan y el clérigo radical yemení-estadounidense Anwar al-Awlaki.

Acotó que sin embargo, en su momento los investigadores concluyeron erróneamente que los correos electrónicos no representaban una amenaza, lo cual fue considerado posteriormente como una falla clave de inteligencia.

No será transmitido a través de las pantallas

Asimismo, el presidente señaló que, aunque en lo personal consideraba que transmitir la ejecución a nivel mundial habría servido como un fuerte elemento disuasorio sobre cómo Estados Unidos trata a los terroristas, muchas personas bien intencionadas prefirieron que el proceso no fuera difundido a través de pantallas u otros dispositivos visuales.

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En este sentido, Trump confirmó que Hasan morirá según lo programado mediante un escuadrón de fusilamiento, aclarando que el evento no será transmitido públicamente, aunque los familiares directos de las víctimas tendrán la opción de presenciar el acto en persona si así lo desean para atestiguar la justicia.

Es de mencionar, que el caso Malik fue tendencia en las últimas semanas, tras que muchos líderes, entre ellos el Papa León XIV criticó la acción de transmitir la muerte del detenido.

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