Monroe, NC.- La Oficina del Sheriff de Union County pidió la colaboración de la comunidad para confirmar que un niño pequeño se encuentra a salvo en su hogar, luego de que varios testigos reportaran haberlo visto caminando solo por un vecindario.

En una actualización publicada después del operativo, las autoridades agradecieron a los residentes que llamaron para aportar información y expresar su preocupación. Hasta ese momento, los agentes no habían recibido reportes de menores desaparecidos que coincidieran con las características del niño ni encontraron ausencias injustificadas en las escuelas a las que posiblemente asistiría.

La investigación comenzó tras un aviso sobre un pequeño que, según un testigo, caminaba sin compañía por el sector de Rogers Road y William Clark Trail, dentro de la subdivisión de Meriwether. El informante describió al menor como un niño hispano de aproximadamente cinco años, con cabello oscuro y rizado, camiseta roja de manga larga, pantalones cortos azules y zapatos blancos.

De acuerdo con el reporte inicial, el niño habría huido cuando los testigos intentaron acercarse, antes de la llegada de las fuerzas del orden. Los agentes tampoco contaban con su nombre, la dirección de su vivienda ni una fotografía que facilitara su identificación.

Despliegue policial y llamado a los vecinos

La oficina del sheriff movilizó a numerosos agentes para recorrer las calles y los alrededores. También utilizó drones y unidades caninas K9, mientras coordinaba con CCOM el envío de una alerta inversa al 911 para informar a los residentes cercanos.

Las autoridades mantienen como prioridad determinar la identidad del pequeño y comprobar que se encuentre bien. Por ello, solicitaron a cualquier persona que reconozca al niño de la publicación original que se comunique con la Oficina del Sheriff de Union County.

La comunidad, clave para encontrar respuestas

En su mensaje, la institución destacó la importancia de la participación ciudadana y recordó que muchas personas crecieron jugando en las calles del vecindario hasta el anochecer, sin teléfonos móviles ni aplicaciones de localización.

El sheriff señaló que espera que el niño simplemente haya salido a jugar, perdido la noción del tiempo y regresado a casa sin inconvenientes. Sin embargo, las autoridades necesitan confirmar esa posibilidad antes de dar el caso por resuelto.

La oficina agradeció a quienes compartieron la publicación y aportaron datos, e insistió en que cualquier información relevante puede ayudar a esclarecer la situación y garantizar el bienestar del menor.

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