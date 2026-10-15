Roxana Álvarez: creer en sí misma para volver a empezar

Roxana Álvarez, es una venezolana oriunda de Barquisimeto que llegó a Estados Unidos en mayo de 2018 junto a su esposo, impulsada por la situación política de Venezuela y por el deseo de construir un futuro en libertad.

Charlotte, Carolina del Norte, fue la ciudad que la recibió. Desde el primer momento sintió una conexión especial con la Ciudad Reina y decidió convertirla en su nuevo hogar.

Roxana es abogada de profesión y en Venezuela ejercía en el área judicial laboral. Sin embargo, emigrar significó comenzar de nuevo, dejando atrás años de experiencia para enfrentarse a una realidad completamente diferente.

«Dentro de mí había una lucecita que me decía que algo bueno iba a pasar», recuerda.

Aunque confiesa que hubo momentos en los que dudó de sí misma, siempre contó con el apoyo incondicional de su esposo, a quien describe como su «cable a tierra». Fue él quien la motivó constantemente a seguir preparándose, enviándole información sobre cursos y herramientas que la acercaran nuevamente a su profesión.