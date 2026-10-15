Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran inocentes por nuevos cargos federales

New York.— En una comparecencia realizada el jueves 15 de octubre, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon formalmente inocentes frente a las nuevas imputaciones presentadas por la fiscalía de los Estados Unidos, las cuales los señalan de presuntamente haber torturado a ciudadanos estadounidenses y a otras personas bajo custodia en Venezuela.

Así se conoció a través de varios periodistas que se encontraban en la audiencia en donde indicaron que, Maduro manifestó a través de un intérprete que los cargos constituían una suma de alegaciones falsas y rechazó el documento en su totalidad.

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Asimismo, indicaron que ante esto, el juez federal Alvin Hellerstein intervino para registrar oficialmente que el acusado se declara inocente.

Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran inocentes de los cargos de torturas a ciudadanos estadounidenses https://t.co/IZySWS5rZx — CNN en Español (@CNNEE) October 15, 2026

Flores afirmó su total inocencia

Por otro lado, la ex primera dama de Venezuela, también se pronunció ante el estrado afirmando su total inocencia («Soy completamente inocente, no soy culpable»), ingresando ambos a la sala en aparente buen estado de salud y con grilletes en los tobillos.

🇺🇸🇻🇪‼️ | ÚLTIMA HORA — De acuerdo a la información de Matthew Lee de Inner City Press, Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables de los cargos por tortura. "Son acusaciones falsas contra mí", respondió el exdictador ante el juez Alvin Hellerstein. El juicio está… pic.twitter.com/xTAE7U2wTV — UHN Plus (@UHN_Plus) October 15, 2026

Asimismo, se conoció que el magistrado aceptó la solicitud conjunta de la fiscalía y la defensa para posponer por dos semanas el inicio del juicio, fijando el comienzo del proceso para el 14 de junio de 2027 con el fin de contar con más tiempo para las mociones previas.

Es de mencionar, que el tribunal programó la próxima audiencia para el 17 de diciembre, fecha en la que se discutirán las mociones de la defensa para intentar descartar el caso vinculado a la detención indebida de más de una decena de ciudadanos estadounidenses.

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