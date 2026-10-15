Charlotte, NC.- Las organizaciones sin ánimo de lucro son el corazón palpitante de Charlotte-Mecklenburg, ofreciendo servicios que hacen de nuestra comunidad un lugar mejor para vivir, apoyando necesidades como la vivienda asequible, la alfabetización, la atención sanitaria, la preparación profesional y mucho más. Por eso Mecklenburg County aceptará solicitudes de organizaciones sin ánimo de lucro que prestan servicios a los residentes del condado a través del programa de Subvenciones para Servicio Comunitario.

Las organizaciones sin ánimo de lucro pueden solicitar subvenciones para servicio comunitario para el año fiscal 2028 del 29 de octubre al 25 de noviembre de 2026. El enlace de la solicitud y otra información estarán disponibles en Budget.MeckNC.gov/Grants.

Para compartir más sobre las Subvenciones para Servicio Comunitario, Mecklenburg County organizará una sesión informativa para organizaciones sin ánimo de lucro.

Jueves, 29 de octubre de 2026

A las 10:00 de la mañana.

Auditorio del Centro de Conferencias Valerie C. Woodard

3205 Freedom Drive, Entrada E, en Charlotte

Los asistentes pueden inscribirse en Budget.MeckNC.gov/Grants. Se recomienda registrarse, pero no es obligatorio para ayudar a gestionar la asistencia.

Para optar a una Subvención por Servicio Comunitario, los solicitantes deben:

Atender a los residentes del condado Mecklenburg.

Tener el estatus actual de organización sin ánimo de lucro 501(c)(3).

Lee también: Desayuno comunitario en Matthews une sabor y apoyo a inmigrantes

Presentar estados financieros auditados.

Tener una política documentada de Igualdad de Oportunidades para Empleadores.

Proporciona la presentación tardía del Formulario 990 del IRS.

Las organizaciones pueden solicitar una subvención de un año o dos años, pero hay un mínimo y un máximo de 50.000 y 500.000 dólares independientemente del plazo. El periodo de financiación de la concesión de subvenciones comienza el 1 de julio de 2027.

Quien tenga preguntas puede enviar Grants@MeckNC.gov un correo electrónico.

Video: Apoyo comunitario para familias impactadas por acciones migratorias