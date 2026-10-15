Jueza ordena reabrir registro para lotería de visas 2027

San Diego.- Una corte federal de distrito emitió un mandato judicial preliminar que obliga al secretario de Estado, Marco Rubio, a restablecer el proceso de inscripción para el programa oficial de Visas de Diversidad correspondiente al año fiscal 2027.

A través de un comunicado se conoció que la decisión de la jueza Jinsook Ohta responde directamente a una demanda presentada por la firma legal Red Eagle Law, la cual argumentó que la decisión del Departamento de Estado de omitir la apertura del registro constituía una clara violación a la normativa federal vigente.

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Asimismo, de acuerdo con los términos de la orden judicial, la dependencia gubernamental deberá anunciar formalmente las fechas de la convocatoria a través de sus canales digitales oficiales y garantizar que la plataforma electrónica de registro esté disponible por un período de treinta días, con inicio previsto para el 18 de octubre de 2026.

NEW: Judge Jinsook Ohta ordered Secretary Rubio to open registration for the 2027 Diversity Visa lottery by November 1, following a lawsuit alleging that the State Department's failure to do so violated federal law. pic.twitter.com/A2C2HrqjaX — SCOTUS Wire (@scotus_wire) October 14, 2026

Deben notificar los resultados

Por otro lado, el dictamen estipula que las autoridades federales tendrán la obligación legal de notificar los resultados a los candidatos elegibles a más tardar el 19 de noviembre de 2026, asegurando de este modo la continuidad y el cumplimiento estricto de los procedimientos migratorios establecidos.

En este sentido, con esta resolución, el tribunal frena la inacción administrativa denunciada por los demandantes y reafirma la potestad de la justicia para supervisar que el poder ejecutivo cumpla con sus obligaciones en la administración de programas migratorios esenciales.

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