Whiteville, NC- Kenneth Bernard Wooten cumplirá 30 años de prisión por el asesinato en segundo grado de Jason Michael Scott, de 56 años, ocurrido el 24 de junio de 2023 en Whiteville, Carolina del Norte. La sentencia pone fin a una parte del proceso judicial por el homicidio que ocurrió en una vivienda de Ward Street, mientras otro acusado espera su propio juicio.

La fiscalía del Distrito Judicial 15 llevó adelante el proceso con apoyo de la Policía de Whiteville y el Buró Estatal de Investigación de Carolina del Norte (SBI). Tras la resolución judicial, Wooten deberá cumplir la condena en el sistema penitenciario estatal.

Un homicidio a tiros en Ward Street

Las autoridades localizaron el cuerpo de Scott en el número 429 Ward Street, poco después del ataque. La víctima murió por heridas de bala. Algunos registros identifican al fallecido como Michael Jason Scott, aunque las publicaciones relacionadas con el caso también utilizan el nombre Jason Michael Scott.

La investigación permitió avanzar contra Wooten por su participación en el crimen. Sin embargo, las autoridades no han divulgado detalles concluyentes sobre el motivo del ataque.

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El caso generó nuevas actuaciones judiciales en febrero de 2024, cuando un gran jurado acusó formalmente a Nicholas J. C. Mitchell de asesinato en primer grado por el mismo homicidio.

Mitchell acababa de cumplir 18 años cuando enfrentó la acusación. Según los reportes del caso, permanece bajo custodia sin derecho a fianza mientras espera el desarrollo de su proceso judicial.

Antecedentes penales antes del crimen

Los antecedentes judiciales de Wooten también forman parte del contexto del caso. En 2017, las autoridades lo arrestaron por el homicidio de Jacob Baldwin. Aunque inicialmente el gran jurado no presentó cargos contra él por ese asesinato, Wooten terminó declarándose culpable de homicidio involuntario.

El acusado cumplió 17 meses de prisión y recuperó la libertad en mayo de 2023, aproximadamente un mes antes de la muerte de Scott.

Estos antecedentes aparecen en los reportes periodísticos que documentan el caso, aunque no explican por sí mismos las circunstancias que condujeron al homicidio de Ward Street.

La investigación reunió a varias agencias

La Policía de Whiteville encabezó las pesquisas con el respaldo del SBI de Carolina del Norte. La fiscalía del Distrito Judicial 15 se encargó de llevar el caso ante los tribunales hasta conseguir la condena de Wooten por asesinato en segundo grado.

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La sentencia de 30 años establece el castigo que deberá cumplir el acusado por su responsabilidad penal en la muerte de Scott. Mientras tanto, el proceso contra Mitchell continúa por una acusación de mayor gravedad: asesinato en primer grado.

Las autoridades no han precisado públicamente qué motivó el ataque del 24 de junio de 2023. Por ahora, la condena de Wooten representa un avance judicial en un caso que todavía mantiene pendiente la resolución de la situación legal del segundo acusado.

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