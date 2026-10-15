Raleigh, NC.- El comisionado de seguros, Mike Causey, recuerda a los beneficiarios de Medicare que es momento de comparar sus planes actuales y realizar los cambios necesarios durante el período anual de inscripción abierta.

“Muchos planes han indicado que tienen previsto realizar aumentos, algunos de forma significativa”, declaró el comisionado Causey. “Este no es el año para simplemente decir: ‘Estoy contento con lo que tengo’, sin explorar las opciones disponibles”. El comisionado Causey instó a los beneficiarios de Medicare a contactar con un asesor del Programa de Información sobre Seguros de Salud para Personas Mayores (SHIIP) durante el período de inscripción abierta de este año para obtener asesoramiento experto sobre cómo cubrir sus necesidades de atención médica el próximo año.

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El período de inscripción abierta comienza el 15 de octubre y durará ocho semanas. Los cambios deben realizarse antes del 7 de diciembre para garantizar que su cobertura comience sin interrupciones el 1 de enero de 2027.

Es importante que se comunique con su asesor local de SHIIP antes de decidir sobre la cobertura para 2027. Esto podría ayudarle a obtener un plan de salud o de medicamentos de Medicare más asequible y mejor en su área. Por ejemplo, incluso si está satisfecho con su plan actual de Medicare Advantage o Parte D, podría haber otro plan en su área que cubra su atención médica o medicamentos a un mejor precio.

SHIIP es una división del Departamento de Seguros y ofrece información gratuita e imparcial sobre Medicare, la cobertura de medicamentos recetados de Medicare, Medicare Advantage, seguros de atención a largo plazo y otros temas relacionados con los seguros de salud. Los asesores de SHIIP también pueden ayudar a las personas a determinar si cumplen los requisitos para los programas de ahorro de costos de Medicare.

Recomendaciones

Aquí les muestran algunas maneras de revisar y comparar los planes disponibles para 2027:

Reciba ayuda personalizada de su oficina local de SHIIP.

Obtenga ayuda personalizada de SHIIP llamando al 1-855-408-1212 de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.

Visite www.medicare.gov para comparar su cobertura actual con todas las opciones disponibles en su área e inscríbase en un nuevo plan si decide realizar un cambio.

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Consulte el manual Medicare & You 2027 que se envió por correo a las personas con Medicare el mes pasado.

Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) las 24 horas del día, los siete días de la semana, para obtener más información sobre sus opciones de cobertura. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048.

Póngase en contacto con su agente de seguros autorizado de confianza.

Los asesores de SHIIP no son agentes de seguros autorizados. No venden, recomiendan ni se oponen a ningún producto, plan o compañía. Si tiene preguntas sobre su plan específico, le recomendamos que se comunique con su agente de seguros o con la compañía aseguradora.

Para obtener más información sobre SHIIP y el período de inscripción abierta de Medicare, llame al 1-855-408-1212 o visite www.ncshiip.com .

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