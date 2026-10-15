De La Espriella destaca balance pacífico en jornada de protestas

Bogotá.— El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, se dirigió a los ciudadanos del país para entregar un informe detallado sobre el desarrollo de la jornada de manifestaciones que se vivió en el territorio nacional en las últimas horas.

El mandatario enfatizó que el 98% de las movilizaciones transcurrió de manera totalmente pacífica, recalcando que la inmensa mayoría de quienes salieron a las calles ejerció su derecho a la protesta de forma ordenada y con respeto hacia las instituciones democráticas.

Asimismo, el jefe de Estado indicó que el consolidado institucional registró un total aproximado de 62.000 ciudadanos movilizados a lo largo del país. Aunque reconoció que esta cifra representa una proporción reducida frente a la totalidad de la población colombiana, reiteró que los derechos y garantías de dichos manifestantes merecen la absoluta atención y resguardo por parte de las autoridades del Estado.

Colombianos: Me dirijo a ustedes esta noche para entregarles un balance claro, objetivo y contundente de la jornada de manifestaciones que vivió hoy nuestro país. ¡Que quede absolutamente claro! El 98% de las movilizaciones transcurrió de manera pacífica. La inmensa mayoría de… pic.twitter.com/CmllZVPBtu — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 15, 2026

Advirtió que no aceptará vandalismo en el país

Por otro lado, durante su alocución, el mandatario recordó que desde el inicio de su administración rige una directriz estricta que garantiza, protege y respeta la protesta pacífica.

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Sin embargo, advirtió con firmeza que la violencia, el vandalismo y cualquier vulneración a los derechos de terceros no tendrán cabida bajo su mandato, señalando que la tranquilidad y el derecho al trabajo de millones de ciudadanos también deben ser garantizados.

Es de mencionar, que medios de comunicación informaron que esta primera jornada de movilizaciones sociales, catalogada como el primer paro nacional contra los primeros meses de gestión del actual gobierno, congregó en ciudades como Bogotá a diversos sectores sindicales, estudiantiles, docentes y colectivos sociales.

Según reportes los manifestantes salieron a las calles para rechazar las recientes decisiones gubernamentales y defender las reformas sociales, advirtiendo además sobre la posible organización de un calendario de protestas continuas de cara a una eventual huelga general.

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