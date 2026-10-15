“Esta noche simplemente no estuvimos a la altura”, dijo Ashley Westwood . “Probablemente sea la primera vez que otro equipo nos supera en intensidad. Eso es lo más decepcionante. En esta liga, si no rindes al máximo, te castigan, y sin duda lo hemos hecho esta noche, así que se merecieron la victoria”.

El Charlotte FC abrió el marcador con un gol de Idan Toklomati, su duodécimo de la temporada, en el minuto 17, igualando a Pep Biel como máximo goleador del club y a Karol Świderski como máximo goleador en una temporada de la MLS.

Toklomati le robó el balón a un defensor del Columbus, regateó hacia adentro, amagó hacia la izquierda y disparó con la derecha, batiendo a Patrick Schulte, que permaneció inmóvil.

“Pensé que Idan (Toklomati) era el otro jugador de jardín (aparte de Kristijan Kahlina ) que, en mi opinión, compitió bien y lo hizo bien”, dijo Smith.

El Crew respondió en el minuto 28 tras recuperar el balón en el último tercio del campo. Brais Méndez disparó desde fuera del área, pero el balón quedó fuera del alcance de Kahlina.

Columbus mantuvo la presión hasta el final de la primera mitad, registrando 22 disparos, nueve de ellos a puerta. Kahlina demostró por qué es uno de los mejores porteros de la MLS, realizando ocho atajadas con 3.3 goles esperados para el Crew. Sus ocho atajadas en la primera mitad igualaron el tercer mejor registro de su carrera en un partido completo con el Charlotte FC.

Gracias al gol de Toklomati y a la genialidad de Kahlina en la portería, The Crown llegó al descanso empatado a uno con el Columbus Crew. Lee también: FIFA convoca a cuatro jugadores del Charlotte FC a sus selecciones nacionales

La presión ejercida por Columbus en la primera mitad se mantuvo en la segunda. Anotaron dos goles en dos minutos, poniéndose en ventaja 3-1.

En el minuto 63, un centro de Columbus al área rebotó y le cayó a Anass Zaroury, quien remató de volea justo por encima de las manos extendidas de Kahlina. En el minuto 65, ampliaron su ventaja cuando Taha Habroune aprovechó una pérdida de balón de Westwood y puso a Columbus con dos goles de ventaja.

—No vi al hombre —dijo Westwood—. No, no es propio de mí. Mira, estas cosas pasan, una noche frustrante.

El Charlotte FC intentó reaccionar, pero sus tres intentos de tiro restantes no encontraron la red. Kahlina también terminó con un récord personal de 11 atajadas para The Crown.

El Charlotte FC continúa su gira y se dirige a Filadelfia el sábado 17 de octubre para enfrentarse al Philadelphia Union, que atraviesa un gran momento, en el Subaru Park. El partido comenzará a las 2:30 p.m. (hora del este).