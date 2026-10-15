CDC emite alerta por brote de infecciones por inyecciones de glutatión

Atlanta.- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en colaboración con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los departamentos de salud estatales y locales, se encuentran investigando un brote multiestatal de enfermedades vinculado a la administración de inyecciones de glutatión compuesto.

En un comunicado, indicaron que la investigación apunta a que los productos fueron elaborados utilizando ingredientes con grado de suplemento dietético en lugar de componentes aptos para uso inyectable.

De acuerdo con el informe oficial, el uso de ingredientes no destinados a inyecciones expone a los pacientes a contaminantes nocivos, principalmente endotoxinas, sustancias tóxicas producidas por bacterias que pueden contaminar los medicamentos si no se aplican estrictos controles de calidad.

Alertaron que la exposición a altos niveles de endotoxinas puede desencadenar reacciones severas y repentinas, tales como fiebre, escalofríos, dolores corporales, dolores de cabeza, náuseas, mareos y presión arterial baja, requiriendo en algunos casos atención médica de emergencia.

Don’t use glutathione injections made with dietary supplement-grade glutathione. CDC is investigating a multistate outbreak associated with compounded injectable glutathione. Ask: Was this product made with ingredients safe for injections? Track the latest outbreak information:… pic.twitter.com/tCP8Gp8Q31 — CDC (@CDCgov) October 15, 2026

Más de 20 personas afectadas

Por otro lado, señalaron que el brote se dio a conocer luego de que, en julio de 2026, el Departamento de Estado de Servicios de Salud de Texas notificara a los CDC sobre un grupo de pacientes que enfermaron tras recibir glutatión por vía intravenosa en una clínica ambulatoria.

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Asimismo, señalaron que hasta la fecha, se han reportado más de 25 personas afectadas en al menos cuatro estados: Texas, Washington, Florida y Nueva York. Al menos tres pacientes han necesitado hospitalización tras recibir el producto por vía intravenosa, destacando un caso crítico que requirió cuidados intensivos debido a un cuadro de shock y alteraciones en la coagulación sanguínea.

En este sentido, ante esta situación, al menos tres farmacias en Texas han emitido retiros voluntarios a nivel nacional de lotes de glutatión inyectable compuesto debido a los elevados niveles de endotoxinas detectados.

Las autoridades sanitarias recuerdan que no existen productos de glutatión aprobados por la FDA en los Estados Unidos, y reiteran a los profesionales de la salud, farmacias de compuestos y pacientes que verifiquen rigurosamente la procedencia y el grado de los ingredientes antes de su administración.

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