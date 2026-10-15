Avalan ley de Florida sobre redes sociales para menores

Atlanta.- El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito emitió un fallo clave en el que autoriza al estado de Florida hacer cumplir su legislación sobre restricciones de edad en plataformas digitales, la cual había sido objeto de disputas legales.

En un comunicado se conoció que la normativa estatal establece una prohibición estricta para la apertura de cuentas en redes sociales a menores de 14 años, además de exigir de manera obligatoria el consentimiento de los padres para los adolescentes de 14 y 15 años.

NEW: The 11th Circuit allowed Florida to enforce its ban on social media accounts for children under 14 and its parental consent requirement for ages 14–15, ruling that the restrictions likely do not violate the First Amendment. pic.twitter.com/78ApN5x6of — SCOTUS Wire (@scotus_wire) October 14, 2026

No infringen los derechos por la Primera Enmienda

Indicaron que al evaluar los argumentos legales, la corte determinó que dichas restricciones regulatorias probablemente no infringen los derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

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Por otro lado, se conoció que el tribunal respaldó los fundamentos del estado al señalar que las plataformas digitales implementan funciones altamente adictivas que actúan como estímulos psicológicos nocivos, contribuyendo al desarrollo de una crisis de salud mental entre los jóvenes.

En este sentido, con esta decisión judicial, se revoca el freno previo a la ley, permitiendo que las autoridades estatales avancen en la protección de los menores frente al uso compulsivo y descontrolado de las tecnologías de la información.

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