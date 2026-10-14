Una oficial del CMPD fue arrestada y acusada de agresión simple

Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD) está llevando a cabo una investigación criminal que resultó en el arresto de la oficial del CMPD Ana Mora Terrero.
CMPD Officer Arrested and Charged with Simple Assault
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— CMPD News (@CMPD) October 14, 2026
Tras una entrevista voluntaria con la agente Mora Terrero, los detectives de la Oficina de Investigaciones Criminales del CMPD obtuvieron una orden de arresto en su contra, acusándola de agresión simple.
El 13 de octubre, la agente Mora Terrero se entregó voluntariamente a la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.
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La División de Asuntos Internos del CMPD está llevando a cabo una investigación simultánea. El oficial Mora Terrero se encuentra actualmente con licencia administrativa sin goce de sueldo a la espera del resultado de la investigación interna.
La agente Mora Terrero estaba fuera de servicio cuando ocurrió el incidente.
La oficial Mora Terrero fue contratada el 26 de febrero de 2024 y actualmente está asignada a North Tryon Division.
Para obtener información adicional sobre este caso, consulte el informe: 20261011-2001-00.
Declaración de la jefa Estella D. Patterson:
«En los últimos meses, hemos presenciado varios incidentes protagonizados por empleados del CMPD que han sido decepcionantes y profundamente preocupantes. Quiero dejar claro que, cuando un agente infringe la ley o nuestras normas, actuaremos con rapidez, rigor y transparencia. Nadie en este departamento está exento de rendir cuentas. Si bien las acciones de unos pocos no han estado a la altura de las expectativas de esta profesión, no representan la integridad ni la dedicación de la gran mayoría de los agentes del CMPD que sirven a nuestra comunidad con honor cada día».
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