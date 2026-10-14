Una oficial del CMPD fue arrestada y acusada de agresión simple

Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD) está llevando a cabo una investigación criminal que resultó en el arresto de la oficial del CMPD Ana Mora Terrero. CMPD Officer Arrested and Charged with Simple Assault See full release here: https://t.co/XaHweLYhdN pic.twitter.com/wgpp3zS5em — CMPD News (@CMPD) October 14, 2026

Tras una entrevista voluntaria con la agente Mora Terrero, los detectives de la Oficina de Investigaciones Criminales del CMPD obtuvieron una orden de arresto en su contra, acusándola de agresión simple.

El 13 de octubre, la agente Mora Terrero se entregó voluntariamente a la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg. Lee también: Arrestan a dos oficiales en NC por presunta agresión a recluso de 71 años

La División de Asuntos Internos del CMPD está llevando a cabo una investigación simultánea. El oficial Mora Terrero se encuentra actualmente con licencia administrativa sin goce de sueldo a la espera del resultado de la investigación interna. La agente Mora Terrero estaba fuera de servicio cuando ocurrió el incidente.

La oficial Mora Terrero fue contratada el 26 de febrero de 2024 y actualmente está asignada a North Tryon Division.

Para obtener información adicional sobre este caso, consulte el informe: 20261011-2001-00.

Declaración de la jefa Estella D. Patterson: