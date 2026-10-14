Tribunal de Apelaciones frena ley de California sobre agentes federales

San Francisco.- El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito anunció un fallo clave el miércoles 14 de octubre de 2026, mediante el cual determinó que el estado de California carece de facultades legales para regular la manera en que los agentes del orden federal desempeñan sus funciones autorizadas por el Congreso estadounidense.

A través de un documento publicado por diversas autoridades del gobierno de Donald Trump, indicó que la decisión judicial, redactada por el juez de circuito Mark J. Bennett, revoca la resolución previa de un tribunal de distrito y otorga una medida cautelar a favor del gobierno federal.

En este sentido, señalaron que con este dictamen se frena de forma provisional la aplicación de la sección 10 de la ley estatal S.B. 805, también conocida como «No Vigilantes Act».

🚨Today, the Ninth Circuit again affirms what common sense makes clear: California cannot regulate how Federal law enforcement officers carry out their jobs authorized by Congress. Today's decision is a huge WIN for protecting the safety of our Nation's law enforcement officers… pic.twitter.com/tEvbbNlQT7 — Associate Attorney General Stanley Woodward, Jr. (@ASGWoodward) October 14, 2026

Ley intentaba interferir el desempeño de los funcionarios

Por otro lado, se conoció que dicha normativa de California pretendía obligar a los agentes federales sin uniforme a mostrar de manera visible su identificación mientras cumplían con sus deberes de aplicación de la ley, bajo la amenaza de ser penalmente procesados por las autoridades locales.

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Sin embargo, el tribunal concluyó que el gobierno federal tiene altas probabilidades de ganar el caso al amparo de la Cláusula de Supremacía constitucional.

Asimismo, la corte determinó que la disposición estatal intenta interferir directamente con el desempeño de las funciones gubernamentales federales sin autorización del Congreso.

En este sentido, el tribunal ordenó a la instancia inferior emitir una orden preliminar que prohíba al estado de California, a su gobernador y a su fiscal general aplicar o hacer cumplir dicha norma.

Es de mencionar, que el fallo fue recibido con beneplácito por altos funcionarios del Departamento de Justicia, quienes destacaron que la resolución protege la seguridad de los agentes federales y garantiza la correcta ejecución de las leyes migratorias y federales en todo el territorio nacional.

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