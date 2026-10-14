Texas demanda a Gerber y Nestlé por comida infantil con metales pesados

Austin.- El fiscal general de Texas, Ken Paxton, interpuso una demanda formal el miércoles 14 de octubre de 2026 en contra de las empresas Gerber Products Company y Nestlé USA, Inc. por engañar a los padres de familia al vender productos de alimentación infantil que contienen niveles peligrosos de arsénico y plomo.

De acuerdo con la querella legal, la compañía aseguraba públicamente que sus alimentos eran seguros, rigurosamente probados y recomendados por pediatras. Sin embargo, los análisis internos de la propia empresa demostraron la presencia de concentraciones alarmantes de metales pesados altamente tóxicos, superando en múltiples ocasiones los límites permitidos para el agua embotellada en ingredientes como harina de arroz y zanahorias.

NEW LAWSUIT: I sued major baby food companies Gerber and Nestlé for selling baby food containing dangerous levels of arsenic and lead. pic.twitter.com/jMYAXsLGnv — Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) October 14, 2026

Alertaron sobre sustancias como arsénico, plomo y mercurio

Por otro lado, en el comunicado indicó que la demanda destaca que sustancias como el arsénico, el plomo y el mercurio están clasificadas por las agencias de salud federales como neurotoxinas que representan graves amenazas potenciales para la salud humana.

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Al mismo tiempo, subrayó que no existe un nivel seguro establecido para el consumo de plomo o arsénico inorgánico en bebés. Asimismo, se señala que la compañía continuó comercializando sus productos a pesar de que otras marcas tomaron medidas correctivas ante hallazgos similares en años anteriores.

Por último, el fiscal general Paxton fundamentó la acción judicial bajo la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas (DTPA), argumentando que las empresas incurrieron en prácticas falsas al comercializar productos con concentraciones tóxicas mientras promocionaban una falsa imagen de pureza y seguridad en sus empaques.

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