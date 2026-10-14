Tesoro de EE.UU. multa con más de $1.2 mil millones a Bank of America

Washington.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció acciones de cumplimiento que imponen sanciones superiores a los 1.210 millones de dólares contra Bank of America, el segundo banco más grande del país, debido a graves incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero y normativas de sanciones económicas.

En un comunicado, detalló que las medidas punitivas representan la tercera multa más alta en la historia del Departamento del Tesoro y la mayor registrada en la historia de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC).

En este sentido, indicaron que las sanciones están divididas entre las siguientes agencias reguladoras:

FinCEN impuso una multa de 1.200 millones de dólares por la falta del banco en mitigar e informar riesgos prioritarios para la seguridad nacional, tales como redes de lavado de dinero de origen chino y finanzas ilícitas en la frontera suroeste.

por la falta del banco en mitigar e informar riesgos prioritarios para la seguridad nacional, tales como redes de lavado de dinero de origen chino y finanzas ilícitas en la frontera suroeste. La OCC aplicó una multa civil de 750 millones de dólares a raíz de un programa de cumplimiento antilavado de dinero (BSA/AML) deficiente e ineficaz.

a raíz de un programa de cumplimiento antilavado de dinero (BSA/AML) deficiente e ineficaz. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) acordó un arreglo por 11.6 millones de dólares derivado de cientos de infracciones aparentes a múltiples programas de sanciones internacionales, incluyendo los dirigidos contra Rusia, Irán, el terrorismo global y redes de narcotráfico.

Today, the U.S. Department of the Treasury announced enforcement actions imposing more than $1.21 billion in penalties against Bank of America for violations of anti-money laundering and sanctions laws. These actions represent the third-largest penalty in Treasury history and the… — Treasury Department (@USTreasury) October 13, 2026

Estará obligado a someterse a revisiones

Por otro lado, señalaron que de acuerdo con las investigaciones, la institución priorizó sus ingresos económicos y limitó sus recursos de cumplimiento, lo que ocasionó que dejara de reportar oportunamente ante la FinCEN más de 5.000 millones de dólares en transacciones sospechosas, de los cuales más de 1.000 millones estaban vinculados directamente con amenazas a la seguridad nacional.

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En este sentido, las autoridades precisaron que como parte de la resolución y los acuerdos derivados de estas sanciones, Bank of America estará obligado a someterse a revisiones independientes rigurosas y a implementar cambios estructurales profundos en sus marcos de gobernanza de datos y supervisión de cumplimiento normativo.

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