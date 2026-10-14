Raleigh, NC.- El gobernador Josh Stein se reunió en Fayetteville con beneficiarios de Medicaid, proveedores de atención médica y comisionados del condado para prepararse para los inminentes recortes federales a Medicaid provocados por la ley HR 1.

Más de 250.000 habitantes de Carolina del Norte corren el riesgo de perder su cobertura de atención médica debido a estos recortes, lo que aumentará los costos para todos los contribuyentes de Carolina del Norte.

El gobernador Stein también envió una carta dirigida a los líderes del Congreso y a la delegación del Congreso de Carolina del Norte, instándolos a revertir los recortes a Medicaid y a derogar los requisitos laborales perjudiciales del proyecto de ley HR 1.

«El programa Medicaid de Carolina del Norte se enfrenta a cambios significativos debido a la legislación federal HR 1, y sabemos que estos cambios continuos plantean nuevos desafíos para nuestro estado, afectando a nuestras comunidades más vulnerables y a los departamentos de servicios sociales de los condados», declaró el secretario de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, Dev Sangvai. «El NCDHHS seguirá colaborando con nuestros socios estatales y locales para garantizar que todos los habitantes de Carolina del Norte tengan las herramientas necesarias para acceder a la atención médica cuando y donde la necesiten».

A partir del 1 de enero de 2027, muchos residentes de Carolina del Norte con cobertura de Medicaid de Carolina del Norte deberán demostrar que trabajan, estudian o realizan trabajo voluntario durante 80 horas al mes, además de renovar y verificar su elegibilidad cada seis meses en lugar de anualmente. Toda persona con Medicaid de Carolina del Norte debe:

Verifique que su Departamento de Servicios Sociales local (DSS local) tenga su dirección y número de teléfono actualizados. Su DSS local le escribirá para informarle sobre estos cambios. Si su dirección es incorrecta, podría perder su cobertura de Medicaid sin saber por qué. Actualice su dirección en línea en ePASS. o llame a su oficina local de DSS.

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Responda cualquier carta de inmediato. Las cartas de su oficina local de Servicios Sociales (DSS) suelen tener una fecha límite. No cumplir con la fecha límite es una razón común por la que las personas pierden su cobertura de Medicaid.

Obtén una cuenta ePASS mejorada si aún no tienes una. Necesitas una cuenta mejorada para subir cualquier documento que debas compartir para mantener tu cobertura de Medicaid.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NC DHHS) publicó un kit de herramientas «Know What’s Next» para compartir información sobre las nuevas reglas de Medicaid de Carolina del Norte. El kit incluye folletos, publicaciones en redes sociales, una tarjeta informativa y una tarjeta de bolsillo en inglés.y españolHaga clic aquí para obtener más información sobre a quiénes afectan los cambios en Medicaid de Carolina del Norte y cómo puede mantener su cobertura de atención médica .

Los recortes federales amenazan el programa Medicaid de Carolina del Norte, que brinda cobertura médica asequible a más de 3 millones de niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidades, veteranos y trabajadores de Carolina del Norte. Medicaid cubre a 1 de cada 4 personas en Carolina del Norte, además de la mitad de todos los nacimientos en el estado.

En junio, el gobernador Stein estableció la Comisión de Asequibilidad de la Atención Médica integrada por expertos de todo el sector de la salud, incluyendo proveedores médicos, hospitales, aseguradoras, investigadores y defensores de los pacientes, este grupo desarrolla soluciones oportunas y concretas para que la atención médica sea más asequible para todos los habitantes de Carolina del Norte. Esta semana, The News & Observer publicó un artículo de opinión del gobernador Josh Stein advirtiendo que los recortes federales a Medicaid incluidos en la HR 1 harán que todos los habitantes de Carolina del Norte paguen las consecuencias. Lea el artículo de opinión del gobernador Stein aquí. .

Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo el gobernador Stein se centra en proteger a los habitantes de Carolina del Norte de los recortes federales al programa Medicaid.

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