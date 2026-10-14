Revelan que equipo de Jack Smith recopiló datos de 639.000 republicanos

Washington.— El presidente del Comité Judicial del Senado, el senador Chuck Grassley, dio a conocer un memorándum en donde reveló nuevos hallazgos basados en declaraciones de informantes, señalando que la oficina del fiscal especial Jack Smith y el Departamento de Justicia de la administración Biden recopilaron información personal de al menos 639.000 donantes, votantes y simpatizantes republicanos.

A través de una publicación en las redes sociales del Comité Judicial del Senado Republicanos detalló que el reporte y la revisión de respuestas a citaciones judiciales, los datos recopilados abarcan registros de contribuciones desde el año 2005 e incluyen información altamente detallada de los ciudadanos.

🚨 Chairman @ChuckGrassley reveals SHOCKING new whistleblower discovery in explosive memo today: Jack Smith & Biden DOJ obtained personal data for over HALF A MILLION Republican donors, voters and supporters. At least 639,000 Americans’ data was scooped up by Smith and his team.… pic.twitter.com/6ag2em0dRY — Senate Judiciary Republicans (@SenJudiciaryGOP) October 14, 2026

Acotaron que entre los registros obtenidos por el equipo fiscal se encuentran nombres, fechas de nacimiento, domicilios particulares, que cubren la mayoría de los estados y territorios de EE. UU., y direcciones de correo electrónico.

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Registros detallan información financiera

Asimismo, el memorándum detalla que la recolección de datos incluyó detalles sobre si las personas estaban registradas como republicanas, sus distritos congresionales, legislaturas estatales, ocupaciones y lugares de empleo, con perfiles que van desde trabajadores de servicios hasta jubilados.

Además, indicaron que la indagatoria también obtuvo información financiera y de transacciones, tales como montos de donaciones individuales, datos parciales de tarjetas de crédito con los últimos cuatro dígitos, así como análisis detallados sobre contribuciones recurrentes o únicas.

Por último, los legisladores republicanos criticaron la medida al considerar que la recolección masiva de datos excedió los límites necesarios para cumplir con el mandato oficial del fiscal especial.

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