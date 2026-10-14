Papa León XIV sale bien de cirugía pulmonar tras detectársele adenocarcinoma

Roma.- Autoridades del Vaticano, informaron la mañana del miércoles 14 de octubre que se realizó con total éxito la intervención quirúrgica del papa León XIV tras padecer un adenocarcinoma pulmonar.

En un comunicado indicó que el procedimiento médico se realizó en el Policlínico Gemelli de Roma, el cual concluyó con éxito y sin complicaciones en un plazo aproximado de noventa minutos.

De acuerdo con el boletín médico emitido por los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora, la operación se realizó mediante una técnica videoasistida con el objetivo de garantizar la radicalidad del procedimiento, procediendo a la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se localizaba el tumor.

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Se encuentra sin problemas

Por otro lado, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el examen histológico in situ confirmó plenamente las sospechas preoperatorias sobre la naturaleza de la afección. Tras la intervención, el Pontífice despertó lúcido, orientado y sin problemas, regresando a su habitación en la décima planta del centro hospitalario, donde incluso pidió cenar poco después.

Por su parte, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó que el Santo Padre pasó una noche tranquila y serena en el hospital.

En este sentido, indicaron que se espera que en el transcurso de los próximos días se den a conocer nuevos detalles sobre su evolución postoperatoria y los análisis definitivos del material extirpado.

La estancia hospitalaria del Papa se mantiene estimada en aproximadamente una semana, periodo durante el cual permanecerá bajo observación médica y acompañado por su personal de asistencia directa, mientras recibe innumerables muestras de apoyo y oraciones desde los cinco continentes.

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