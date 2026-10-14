Opción Fin de Semana: 3 festivales de otoño para la familia

Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana hay 3 festivales de otoño para disfrutar en familia y bajo costo: El 27.º Festival Anual de Otoño de Pineville, del 15 al 17 de octubre, así como el 54.º Festival Anual de la Manzana del Condado Lincoln y el Festival de Otoño en Charlotte Aquatics.
27.º Festival Anual de Otoño de Pineville, del 15 al 17 de octubre
El Pineville Fall Fest tendrá lugar del 15 al 17 de octubre de 2026 en el parque Jack D. Hughes, ubicado en 513 Main Street, Pineville, Carolina del Norte.
- Jueves 15 de octubre: De 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Viernes 16 de octubre: De 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Sábado 17 de octubre: De 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
El festival suele incluir:
- Música en vivo
- Vendedores de artesanías
- Atracciones de feria
- Concurso de cocina de chili
- Escenario infantil y más
La entrada es gratuita, pero las atracciones tienen un costo adicional.
54.º Festival Anual de la Manzana del Condado Lincoln
El Festival de la Manzana del Condado Lincoln se celebrará el sábado 17 de octubre de 2026, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en la intersección de las calles Aspen y Main en Lincolnton, Carolina del Norte. La dirección que puede colocar en el GPS es 115 W. Main Street, Lincolnton, Carolina del Norte.
La entrada es gratuita.
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El festival incluye:
- Entretenimiento en vivo
- Vendedores de artesanías
- Concurso de belleza de la Reina de la Manzana
- Actividades para niños
- Cultivadores de manzanas
- Mercado de agricultores y más
Festival de Otoño en Charlotte Aquatics
Charlotte Aquatics, ubicado en 7835 Little Avenue, Charlotte, Carolina del Norte, organiza un Festival de Otoño en su estacionamiento el sábado 17 de octubre de 2026, de 3:30 p. m. a 5:30 p. m. La entrada es gratuita.
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Este evento también celebra el 30 aniversario de Charlotte Aquatics.
El evento incluye:
- Juegos y premios
- Estación de manualidades para niños
- Aperitivos y dulces
- Vendedores locales
- Castillo inflable y mucho más