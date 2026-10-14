Opción Fin de Semana: 3 festivales de otoño para la familia

Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana hay 3 festivales de otoño para disfrutar en familia y bajo costo: El 27.º Festival Anual de Otoño de Pineville, del 15 al 17 de octubre, así como el 54.º Festival Anual de la Manzana del Condado Lincoln y el Festival de Otoño en Charlotte Aquatics.

27.º Festival Anual de Otoño de Pineville, del 15 al 17 de octubre

El Pineville Fall Fest tendrá lugar del 15 al 17 de octubre de 2026 en el parque Jack D. Hughes, ubicado en 513 Main Street, Pineville, Carolina del Norte.

Jueves 15 de octubre: De 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Viernes 16 de octubre: De 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Sábado 17 de octubre: De 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

El festival suele incluir:

Música en vivo

Vendedores de artesanías

Atracciones de feria

Concurso de cocina de chili

Escenario infantil y más

La entrada es gratuita, pero las atracciones tienen un costo adicional.

54.º Festival Anual de la Manzana del Condado Lincoln

El Festival de la Manzana del Condado Lincoln se celebrará el sábado 17 de octubre de 2026, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en la intersección de las calles Aspen y Main en Lincolnton, Carolina del Norte. La dirección que puede colocar en el GPS es 115 W. Main Street, Lincolnton, Carolina del Norte.

La entrada es gratuita.

Sigue el evento en Facebook para estar al tanto de las novedades.

El festival incluye:

Entretenimiento en vivo

Vendedores de artesanías

Concurso de belleza de la Reina de la Manzana

Actividades para niños

Cultivadores de manzanas

Mercado de agricultores y m ás

Festival de Otoño en Charlotte Aquatics

Charlotte Aquatics, ubicado en 7835 Little Avenue, Charlotte, Carolina del Norte, organiza un Festival de Otoño en su estacionamiento el sábado 17 de octubre de 2026, de 3:30 p. m. a 5:30 p. m. La entrada es gratuita.

Este evento también celebra el 30 aniversario de Charlotte Aquatics.

El evento incluye:

Juegos y premios

Estación de manualidades para niños

Aperitivos y dulces

Vendedores locales

Castillo inflable y mucho más

Video: Dia de Muertos en Charlotte NC