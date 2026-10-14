Raleigh, NC.- El Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte, ubicado en el centro de Raleigh, abrirá sus puertas el viernes 23 de octubre para recibir a los amantes del misterio y la literatura gótica. La actividad Adult Nights: Tales of Woe combinará ciencia, entretenimiento y relatos de terror en una propuesta exclusiva para mayores de 21 años.

Entre las principales atracciones destacan un concurso de parecidos al escritor Edgar Allan Poe, un Gabinete de Curiosidades y actividades dedicadas a las criaturas y los universos imaginarios del autor H. P. Lovecraft. Los organizadores también preparan estaciones científicas interactivas que permitirán explorar los fenómenos reales detrás de algunas historias inquietantes.

Literatura oscura y autores regionales

La programación incluirá una feria de libros de temática escalofriante, con la participación de más de una docena de autores regionales que ofrecerán lecturas en vivo. La propuesta busca acercar al público a la literatura gótica y destacar la producción de escritores de la región.

Los asistentes también podrán disfrutar de música en vivo, juegos y puestos de vendedores locales. La combinación de actividades culturales y recreativas convertirá al museo en un escenario para explorar el terror desde distintas perspectivas.

La experiencia incluirá opciones gastronómicas y bebidas disponibles para la compra, entre ellas cerveza, vino y cócteles temáticos. El museo invita a los visitantes a acudir con disfraces inspirados en Halloween, aunque esta opción no resulta obligatoria.

Entradas, horarios y recomendaciones

El evento se desarrollará de 6:30 a 10:00 de la noche en la sede del museo, ubicada en 11 West Jones Street, en el centro de Raleigh.

Las entradas tienen un valor y puede revisarlos en el siguiente link. La organización recomienda adquirir los boletos con anticipación a través de los canales oficiales.

Normas para los disfraces

El museo estableció algunas medidas de seguridad para los participantes. Quienes utilicen máscaras u otros elementos que cubran el rostro deberán retirarlos durante el registro, aunque podrán volver a colocárselos una vez que completen ese proceso.

Además, los disfraces no podrán incluir objetos que parezcan armas reales ni elementos que representen un riesgo para los asistentes. El personal también podrá restringir el acceso a quienes lleven vestimentas ofensivas o peligrosas.

Con esta propuesta, el museo ofrecerá una alternativa para celebrar Halloween que combina literatura, ciencia y entretenimiento nocturno en Raleigh.

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