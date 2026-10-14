Los Hurricanes retiran a Nadeau de Chicago

Raleigh, NC.- Eric Tulsky, gerente general de los Carolina Hurricanes de la Liga Nacional de Hockey (NHL), anunció que el equipo llamó al delantero Bradly Nadeau de los Chicago Wolves de la Liga Americana de Hockey (AHL).
Two preseason games, two preseason goals for Bradly Nadeau. 👍 pic.twitter.com/a9m7uodS6h
— Walt Ruff (@WaltRuff) September 22, 2026
Acerca de Bradley Nadeau
- El jugador de 20 años marcó un gol en cuatro partidos con Chicago en la temporada 2026-27.
- En la temporada 2025-26, disputó 12 partidos con los Hurricanes, anotando tres goles.
- El delantero de 1,80 m y 82 kg registró 56 puntos (27 goles, 29 asistencias) con una calificación de +16 en 52 partidos de temporada regular para los Wolves en 2025-26 para liderar al club en goles, goles de la victoria (5) y goles en superioridad numérica (7).
- Además contribuyó a que Chicago alcanzara la final de la Copa Calder de 2026 con 17 puntos (7 goles, 10 asistencias) en 21 partidos de playoffs.
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- Al jugador, oriundo de St-Francois de Madawaska, NB, lo nombraron miembro del Equipo de Novatos de la AHL en la temporada 2024-25, ocupando el primer lugar entre los novatos de la AHL en puntos (58), goles (32) y goles de la victoria (7).
- Acumuló hasta ahora un total de 115 puntos (60 goles, 55 asistencias) en 120 partidos de la AHL con Chicago.
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- Antes de convertirse en profesional, registró 46 puntos (19 goles, 27 asistencias) en 37 partidos de la NCAA durante su primer año en la Universidad de Maine, y lo nombraron miembro del Segundo Equipo All-Star de Hockey East 2023-24 y del Equipo All-Rookie de Hockey East.
- Finalmente los Hurricanes lo seleccionó en la primera ronda, en el puesto número 30 del Draft de la NHL de 2023, y ha registrado cuatro puntos (3 goles, 1 asistencia) en 15 partidos de la NHL con Carolina.
Con información de Carolina Hurricanes