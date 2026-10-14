Los Hurricanes retiran a Nadeau de Chicago

Raleigh, NC.- Eric Tulsky, gerente general de los Carolina Hurricanes de la Liga Nacional de Hockey (NHL), anunció que el equipo llamó al delantero Bradly Nadeau de los Chicago Wolves de la Liga Americana de Hockey (AHL).

El jugador de 20 años marcó un gol en cuatro partidos con Chicago en la temporada 2026-27.

En la temporada 2025-26, disputó 12 partidos con los Hurricanes, anotando tres goles.

El delantero de 1,80 m y 82 kg registró 56 puntos (27 goles, 29 asistencias) con una calificación de +16 en 52 partidos de temporada regular para los Wolves en 2025-26 para liderar al club en goles, goles de la victoria (5) y goles en superioridad numérica (7).