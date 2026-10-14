Hombre se entrega a la policía tras declarar que mató a su abuela

El caso ocurrió el martes 13 de octubre de 2026, cuando Jeffrey Michael Minton, residente de Hiddenite, se presentó en el vestíbulo del Centro de Detención de Alexander County. Según el informe policial, el hombre informó voluntariamente a los agentes que había asesinado a su abuela.

Tras recibir la declaración, los oficiales se dirigieron de inmediato a una vivienda situada en el número 65 de Open Way Drive, en Hiddenite, para verificar la información y atender la emergencia.

Los oficiales encontraron a la víctima en la vivienda

Al ingresar en el domicilio, los funcionarios localizaron a Shirleen Prichard, de 78 años, sin signos vitales. Las autoridades confirmaron su fallecimiento y comenzaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

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Los agentes arrestaron a Minton sin incidentes y formalizaron contra él un cargo de asesinato en primer grado, una de las acusaciones penales más graves contempladas por la legislación de Carolina del Norte.

Tras su detención, las autoridades trasladaron al acusado al Centro de Detención del Condado Alexander, donde permanece bajo custodia y sin derecho a fianza, según el reporte oficial.

El acusado comparecerá ante un tribunal

La primera comparecencia de Minton ante el Tribunal Distrital del Condado Alexander está prevista para el lunes 19 de octubre de 2026. Durante el procedimiento judicial, el tribunal abordará los aspectos iniciales del caso conforme a las normas del sistema penal estatal.

Por el momento, las autoridades no han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Prichard ni sobre los posibles motivos del crimen.

La investigación continúa

Los investigadores mantienen abiertas las diligencias para reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda y reunir los elementos necesarios para el proceso judicial.

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La información difundida hasta ahora confirma la identidad del acusado, la edad de la víctima y las actuaciones policiales posteriores a la declaración de Minton. Sin embargo, las autoridades todavía deben esclarecer los detalles del caso.

El proceso continuará con la comparecencia prevista para el 19 de octubre, mientras los organismos competentes avanzan en la investigación del homicidio ocurrido en Hiddenite.

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