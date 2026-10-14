Estos son los puntos de entrega de Operation Christmas Child

Charlotte, NC.- Voluntarios se preparan para recolectar las cajas de regalo de Operation Christmas Child durante la Semana Nacional de Recolección, del 16 al 23 de noviembre. En noviembre abrirán casi 5.000 puntos de entrega en todo el país, y quienes preparen cajas podrán encontrar los lugares de entrega más cercanos en Carolina del Norte.

Desde 1993, Operation Christmas Child ha recolectado y entregado cajas de zapatos llenas de regalos a niños, incluidos muchos que sufren debido a la guerra, la pobreza, las enfermedades y los desastres. Operation Christmas Child espera llegar a 12,8 millones de niños en 2026 con la esperanza de Jesús.

¡Preparar las cajas de regalo es una actividad divertida para personas, familias y grupos! Puede encontrar una guía paso a paso en la página web «Cómo preparar una caja de regalo» (How to Pack a Shoebox).

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El proyecto colabora con iglesias locales de todo el mundo para llevar estas expresiones tangibles del amor de Dios a niños necesitados. Los participantes pueden donar 10 dólares por caja a través de la opción en línea «Follow Your Box» (Sigue tu caja) y recibir una etiqueta de seguimiento para descubrir su destino.

«Las cajas de regalo pueden parecer sencillas, pero tienen un impacto eterno. Cada caja es una oportunidad para hablarle a un niño o niña necesitado sobre el verdadero significado de la Navidad», dijo Franklin Graham, presidente de Samaritan’s Purse. «He entregado estas cajas por todo el mundo y nunca me canso de ver la alegría que transmiten, incluso en medio de desastres, guerras y pobreza».

Los participantes pueden localizar el punto de entrega más cercano y consultar los horarios de atención al planificar la entrega de sus cajas. La herramienta de búsqueda en línea permite localizar los puntos por ciudad o código postal. Habrá letreros en cada ubicación para identificar el punto de entrega.

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Finalmente, Operation Christmas Child, un proyecto de Samaritan’s Purse, busca demostrar el amor de Dios de manera tangible a niños necesitados en todo el mundo y, junto con la iglesia local a nivel global, compartir las Buenas Nuevas de Jesucristo. Desde 1993, Operation Christmas Child ha recolectado y entregado más de 244 millones de cajas de zapatos llenas de regalos a niños en más de 175 países y territorios.

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