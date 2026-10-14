CMPD investiga accidente fatal en South Division

Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están investigando un accidente automovilístico fatal que involucró a tres vehículos en South Division.

Fatal Crash Investigation in the South Division See full release here: https://t.co/Kr0S4cSzII pic.twitter.com/7QiB5x2kr4 — CMPD News (@CMPD) October 13, 2026

El martes 13 de octubre de 2026, a las 10:42 de la mañana, agentes de South Division respondieron a una llamada de emergencia por un accidente con heridos en la cuadra 2800 Pineville-Matthews Road.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron un Hyundai Tucson, un Nissan Pathfinder y un Infiniti G37 con daños.

El Hyundai presentaba daños en el lado del pasajero y estaba ocupado por Linda Ross, de 75 años. Fue trasladada por los servicios de emergencia a un hospital local con heridas graves, donde posteriormente murió.

El Nissan presentaba daños en la parte delantera y en él viajaban el conductor Mkwasi Prince, de 18 años, y cinco pasajeros. Todos los ocupantes del Nissan fueron trasladados a un hospital local con heridas leves.

El Infiniti presentaba daños en el lado del conductor y estaba ocupado por Jaylin Brown, de 25 años. Brown declaró que no resultó herido y permaneció en el lugar del accidente.

Detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves, agentes del Grupo de Trabajo contra la Conducción bajo los Efectos del Alcohol y miembros del Equipo de Investigación de la Escena del Crimen acudieron al lugar para realizar la investigación. La investigación preliminar indica que el Hyundai giraba a la izquierda en la carretera Pineville-Matthews cuando fue impactado por el Nissan. Al separarse ambos vehículos, el Nissan chocó contra el Infiniti, que esperaba para cruzar la carretera Pineville-Matthews.

Los familiares más cercanos de Ross han sido notificados de su fallecimiento.

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Por el momento, se desconoce si la velocidad o alguna condición médica fueron factores que influyeron en esta colisión.

La investigación de este caso está en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD la irá publicando a medida que se disponga de más información. Si usted fue testigo del accidente o tiene información al respecto, comuníquese con el detective K. Sessoms al 704-432-2169 , extensión 3. También puede proporcionar información de forma anónima llamando a Crime Stoppers al 704-334-1600 o a Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20261013-1042-05.

Video: Accidente ocurrido en la Old Pineville Rd y Archdale Dr Charlotte, NC