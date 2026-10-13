SpaceX lanza con éxito la misión de reabastecimiento CRS-35

Cabo Cañaveral.- La compañía aeroespacial SpaceX llevó a cabo con éxito el martes 13 de octubre el lanzamiento de su más reciente misión de carga con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI).

En un comunicado se conoció que el despegue se registró a las 6:35 a.m. EDT desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, propulsado por un cohete Falcon 9 que transportaba la cápsula robótica Dragon.

Destacaron que este vuelo marca el inicio oficial de la misión CRS-35, el trigésimo quinto envío que SpaceX realiza bajo el contrato de Servicios de Reabastecimiento Comercial con la NASA.

The first stage booster supporting CRS-35 returned to Earth and landed at Landing Zone 40 pic.twitter.com/vyV0XDBNTN — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2026

Por otro lado, explicaron que de acuerdo con la planificación, la nave Dragon llegará a la estación el próximo jueves para acoplarse de forma autónoma al módulo Harmony.

De la misma manera, indicaron que la cápsula transporta 6.300 libras (2.860 kilogramos) de suministros para los astronautas. Entre los elementos principales destacan los componentes finales de los paneles solares enrollables (iROSAs), diseñados para incrementar la capacidad energética del laboratorio orbital.

Falcon 9 launches the CRS-35 mission to the @Space_Station pic.twitter.com/QiHIqlDLTH — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2026

Permanecerá en la EEI un mes

Asimismo, señalaron que el carguero transporta equipamiento científico avanzado, incluyendo materiales para fabricar retinas artificiales en microgravedad y modelos de tejido cardíaco en 3D para optimizar pruebas farmacéuticas.

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Acotaron que la carga útil también incorpora elementos para estudiar la formación de un nuevo tipo de vidrio y organoides cerebrales que buscan facilitar tratamientos para enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.

Por último, anunciaron que la cápsula permanecerá un mes en la EEI antes de retornar a la Tierra con experimentos científicos para amerizar en el océano Pacífico.

Es de mencionar, que el despegue matutino sorprendió a los residentes de Florida con una espectacular formación luminosa en el firmamento. La interacción entre los gases expulsados por el cohete y la luz solar generó un fenómeno inusual con forma de medusa que pudo contemplarse a cientos de kilómetros de distancia poco antes del amanecer.

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