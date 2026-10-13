Sancionan a miembros y redes del Cártel del Noreste

Washington.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció que impuso sanciones contra cuatro individuos y 11 entidades vinculadas directamente al Cártel del Noreste (CDN), organización clasificada como Organización Terrorista Extranjera.

En un comunicado, indicaron que las medidas punitivas anunciadas por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se centran en castigar la infraestructura financiera del cártel, la cual utiliza sectores comerciales diversos como las carreras de caballos cuarto de milla, la construcción, el transporte de carga y el sector petrolero para lavar dinero ilícito y financiar sus operaciones criminales.

Ver más: EE.UU. sanciona a cerca de 50 objetivos vinculados al Cártel de Sinaloa

De la misma manera, alertaron que el Cártel del Noreste, heredero del grupo criminal Los Zetas, responsable de ataques históricos como el atentado incendiario al casino de Monterrey en 2011 que cobró la vida de 52 personas, mantiene su bastión operativo en territorio mexicano frente a Laredo, Texas, el puerto de entrada fronterizo más transitado del sur.

Today, the Office of Foreign Assets Control sanctioned four individuals and 11 entities connected to Cartel del Noreste (CDN), including individuals and businesses involved in quarter horse racing, construction, trucking, and the oil and gas sector, CDN’s evolution from its… — Treasury Department (@USTreasury) October 13, 2026

Sancionan red de compañías constructoras

Por otro lado, detallaron que entre los sancionados figuran el empresario y operador financiero Gamaliel Garza García, su hijo Gamaliel Garza Elias, el jefe de plaza Pablo Cesar Guajardo Alvarez (alias «Takia») y el despachador Francisco Javier Inzunza Partida. Además de una red de compañías constructoras, gasolineras y empresas de transporte utilizadas para la infiltración de contratos públicos y el contrabando de narcóticos.

En este sentido, señalaron que como resultado de estas acciones ejecutadas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, todos los bienes e intereses de los designados que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de personas de EE.UU. quedan congelados, prohibiendo cualquier transacción financiera o comercial con los implicados para evitar sanciones civiles y penales.

Vídeo: Carolina del Norte: ¿qué pasa con la inspección y el registro del vehículo?