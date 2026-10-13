Rubio y De La Espriella reafirman alianza entre EE.UU. y Colombia

Washington.- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una importante comunicación telefónica con el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, con el propósito central de reafirmar y revitalizar la sólida asociación existente entre ambas naciones.

En un comunicado del Departamento de Estados, señaló que el diálogo diplomático, que tuvo una duración superior a los 15 minutos, permitió a ambos líderes abordar de manera directa la situación actual de Colombia, los principales acontecimientos nacionales y los diversos retos que enfrenta el país en materia política y social.

De la misma manera, indicaron que durante la conversación, el secretario Rubio reconoció y valoró de forma positiva los esfuerzos impulsados por el gobierno colombiano para avanzar en prioridades compartidas, destacando su rol activo en la consolidación de un hemisferio seguro, estable y próspero.

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Colombia reiteró la relevancia de mantener un canal de información

Por otro lado, acotaron las autoridades profundizaron en temas clave de la agenda bilateral, poniendo especial énfasis en la cooperación estratégica, la seguridad regional y la estabilidad institucional, elementos fundamentales para el entendimiento mutuo.

Mientras que, la Presidencia de la República de Colombia subrayó en un comunicado oficial la relevancia de mantener un canal de comunicación directo y permanente con los Estados Unidos, considerado un socio estratégico clave para el desarrollo nacional.

Presidente Abelardo De La Espriella sostuvo conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. pic.twitter.com/ixR9CMoomr — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 12, 2026

En este sentido, el Ejecutivo colombiano reafirmó su absoluto compromiso con el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación bilateral, cimentados sobre los principios de confianza, respeto mutuo y la defensa de los intereses comunes de ambos pueblos.

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