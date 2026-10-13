Charlotte, NC.- Latin American Coalition de Charlotte, Carolina del Norte, invita a la comunidad a participar en dos actividades gratuitas el jueves 15 de octubre, con propuestas orientadas al bienestar integral y la educación financiera.

La organización busca brindar herramientas prácticas que ayuden a los participantes a mejorar sus hábitos alimenticios, administrar sus recursos económicos y tomar decisiones informadas para su vida cotidiana.

Ambas iniciativas comenzarán a las 6:00 p. m., aunque cada una tendrá una modalidad y una duración diferentes. La clase de nutrición se desarrollará de manera virtual, mientras que el taller financiero tendrá lugar en las instalaciones de la organización.

Una clase virtual para mejorar la alimentación

La primera actividad propone una clase de nutrición para el bienestar integral, dirigida a quienes desean comer mejor y necesitan orientación para incorporar hábitos saludables sin complicaciones.

Durante el encuentro, los participantes aprenderán a construir una alimentación equilibrada y sostenible, con recomendaciones que puedan adaptar a sus rutinas y necesidades personales.

La sesión también ofrecerá estrategias prácticas para mejorar la energía diaria y consejos que faciliten la incorporación de cambios alimenticios a largo plazo.

La clase tendrá lugar el jueves 15 de octubre, de 6:00 p. m. a 7:00 p. m., mediante la plataforma Zoom. La actividad será completamente virtual y se desarrollará en español.

La participación será gratuita, pero los interesados deberán completar un registro previo a través del enlace que la organización comparte en su biografía de redes sociales.

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Finanzas personales: Cómo organizar el dinero y reducir las deudas

La segunda propuesta consiste en un taller de educación financiera y presupuesto que la Coalición Latinoamericana organiza en colaboración con PNC Bank.

La capacitación abordará conceptos fundamentales para administrar el dinero de manera organizada. Entre los temas previstos figuran la elaboración de un presupuesto, la planificación del ahorro y diferentes métodos para pagar deudas.

Los asistentes también conocerán estrategias para establecer objetivos financieros y asignar sus ingresos de acuerdo con sus prioridades.

El taller se realizará el jueves 15 de octubre, de 6:00 p. m. a 7:30 p. m., en la sede de Latin American Coalition, ubicada en 4938 Central Avenue, Charlotte, Carolina del Norte.

La entrada será gratuita, aunque la organización advierte que los cupos son limitados. Para participar, los interesados pueden completar el formulario de inscripción disponible ingresando acá.

Dos propuestas para fortalecer el bienestar comunitario

Con estas actividades, Latin American Coalition ofrece espacios de aprendizaje en español que conectan la salud cotidiana con la estabilidad económica. Ambas propuestas buscan acercar información útil y herramientas concretas a quienes desean mejorar su calidad de vida y tomar decisiones más conscientes.

Video: La Coalición Latinoamericana cuenta con casa propia en Charlotte