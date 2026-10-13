Jueza federal frena fondos del DHS para anuncios de Trump

New York.- Una jueza federal emitió una orden temporal para frenar el uso por parte de la administración del presidente Donald Trump de 20 millones de dólares en fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destinados a una campaña de anuncios de televisión que contaban con la participación del mandatario de cara a las elecciones de mitad de periodo.

En un comunicado, indicaron que la decisión judicial se deriva de una demanda presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por organizaciones y sindicatos como Common Cause, el Servicio Internacional de Empleados de la Propiedad (SEIU Local 32BJ) y el comité político Empire State 32BJ SEIU PAC en contra de diversas entidades gubernamentales.

BREAKING: A federal judge has temporarily halted the Trump administration’s use of $20 million in DHS funds for television ads featuring President Trump ahead of the midterms. pic.twitter.com/lqqDnbVZ5V — SCOTUS Wire (@scotus_wire) October 12, 2026

Se conoció que los demandantes cuestionaron el uso de fondos de los contribuyentes asignados al DHS para financiar una campaña publicitaria protagonizada por el presidente Trump en las semanas previas a los comicios legislativos de noviembre de 2026, argumentando que dichos gastos exceden los propósitos autorizados por el Congreso.

Ver más: Juez federal anula bloqueo migratorio a 39 países

Infrigen sobre los fondos públicos

Asimismo, la acción legal señala que la utilización de este presupuesto gubernamental infringe las restricciones vigentes sobre el empleo de fondos públicos para fines de publicidad oficial.

Por último, las autoridades indicaron que la causa judicial mantiene como coacusados a altos funcionarios del gobierno, entre ellos el secretario del DHS, Markwayne Mullin; el director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), Russell Vought; y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Vídeo: La Parada Dominicana regresa a Charlotte el 11 de octubre