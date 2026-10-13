Gobierno colombiano repatrió a exmilitar Henry Camargo en vuelo medicalizado

Bogotá.- El Gobierno de Colombia, anunció que por instrucción directa del presidente Abelardo De La Espriella, la Cancillería de Colombia y el Consulado de Colombia en Nueva York coordinaron el retorno al país de Henry Camargo, exintegrante de las Fuerzas Militares, en un vuelo medicalizado.

A través de las redes sociales, indicaron que el traslado humanitario, efectuado el lunes 13 de octubre , fue posible mediante una autorización excepcional de recursos provenientes del Fondo Especial para las Migraciones, garantizando que el connacional pudiera viajar en condiciones adecuadas para continuar con su atención médica especializada.

🇨🇴 ¡Bienvenido a Colombia, Henry! Siguiendo la instrucción del presidente @ABDELAESPRIELLA, Henry Camargo, exintegrante de las Fuerzas Militares, regresó este lunes al país en un vuelo medicalizado desde Nueva York, gestionado por la Cancillería y el @ConsuladoColNY. El… pic.twitter.com/9GYcXLQLlE — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 13, 2026

Buscan el bienestar de los colombianos

De la misma manera, indicaron que a su llegada a la ciudad de Bogotá, Camargo fue recibido por el personal del Hospital Militar Central, nosocomio donde proseguirá con su proceso de recuperación y tratamiento médico amparado por el régimen especial de salud de las Fuerzas Militares.

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Por otro lado, señalaron que durante su estancia en territorio estadounidense, el consulado colombiano mantuvo un acompañamiento constante, realizando todas las gestiones necesarias para asegurar su asistencia y facilitar su repatriación segura.

En este sentido, desde la Cancillería se destacó que, bajo los lineamientos de la actual administración, la política exterior prioriza el bienestar de todos los colombianos en el exterior, consolidando el compromiso institucional con la protección de los ciudadanos.

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