Fort Mill, SC.- La localidad de Fort Mill, en Carolina del Sur, se prepara para recibir a familias y visitantes de toda la región durante una nueva edición de su Festival de Otoño. La celebración tendrá lugar el sábado 17 de octubre de 2026, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., en Walter Elisha Park, ubicado en 345 N. White Street.

La actividad contará con entrada gratuita y reunirá propuestas recreativas, gastronómicas y culturales para personas de todas las edades. Los organizadores buscan ofrecer una tarde de entretenimiento que permita a los vecinos compartir en comunidad y disfrutar de las tradiciones de la temporada otoñal.

Gastronomía, artesanías y música en vivo

Los asistentes encontrarán puestos de comida, refrigerios y bebidas, además de vendedores de artesanías y representantes de empresas locales y organizaciones sin fines de lucro.

La programación también incluirá música en vivo, espectáculos, exhibiciones interactivas y entretenimiento itinerante para animar los distintos espacios del parque.

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Los concursos de disfraces prometen convertirse en uno de los atractivos principales de la jornada. La organización invita a niños, jóvenes y adultos a participar con sus atuendos favoritos y sumarse al ambiente festivo inspirado en el otoño y Halloween.

Otra de las propuestas destacadas será Touch-A-Truck, una exhibición que permitirá conocer de cerca vehículos y equipos utilizados por los servicios municipales de Fort Mill.

Con estas actividades, el festival ofrecerá alternativas tanto para quienes buscan disfrutar de la gastronomía y las compras como para las familias que desean compartir experiencias recreativas con los más pequeños.

Dónde estacionar y qué calles tendrán restricciones

Los visitantes podrán utilizar diferentes áreas de estacionamiento cercanas al parque, entre ellas Veterans Park, en 106 N. White Street; el edificio municipal de Fort Mill, en 123 N. White Street; el Ayuntamiento, en 205 N. White Street; Calhoun Street Park, en 203 Calhoun Street, y Looms Way. Algunos espacios cuentan con disponibilidad limitada.

El Ayuntamiento de Fort Mill y el estacionamiento ubicado detrás del anfiteatro también ofrecerán espacios exclusivos para personas con discapacidad.

Las autoridades advierten que los conductores no deben estacionar sobre las carreteras. Además, Ardrey Street permanecerá cerrada desde N. White Street hasta Faile Street entre las 10:30 a. m. y las 7:00 p. m.

Una jornada para disfrutar del otoño

El festival representa una oportunidad para apoyar a los comerciantes locales, descubrir productos artesanales y fortalecer los vínculos comunitarios.

La organización informó que las inscripciones para participar como expositores o vendedores ya cerraron. Sin embargo, el público podrá asistir gratuitamente y disfrutar de las actividades programadas durante la tarde.

Para consultar actualizaciones, los interesados pueden visitar el sitio oficial del Festival de Otoño de Fort Mill.

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