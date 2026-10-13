Charlotte, NC.- El Festival de Arte con Tiza de Charlotte es un festival gratuito y familiar de dos días de duración que tendrá lugar el 17 y 18 de octubre de 2026, de 12:00 p.m. a 5:00 p.m. cada día.
Se celebra en NoDa Brewing Company, 150 W 32nd Street, Charlotte, NC.
El Festival de Arte con Tiza de Charlotte presenta un concurso de arte callejero con tiza para jóvenes de 12 a 17 años y mayores de 18. Cada categoría, incluyendo equipos juveniles, competirá por premios en efectivo. El formulario de registro ya cerró.
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El festival incluye:
- Concurso de arte con tiza
- Observar a artistas locales y regionales crear una galería de arte callejero con tiza durante dos días.
- Música
- DJs
- Actividades para toda la familia
- Vendedores de alimentos y bebidas
- Vendedores artesanales
- Tiza comunitaria
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Beneficios de participar en estos festivales
Participar en festivales de arte ofrece numerosos beneficios tanto para los artistas como para la comunidad. Estos encuentros se convierten en espacios de expresión, intercambio cultural y conexión entre personas con diferentes experiencias, talentos y perspectivas.
Para los artistas emergentes, representan una oportunidad para exhibir sus obras, dar a conocer su trabajo, ampliar su público y establecer contactos con otros creadores, organizadores y potenciales clientes.
Además, permiten descubrir nuevas tendencias, explorar técnicas y recibir comentarios que contribuyen al crecimiento profesional.
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Para los asistentes, los festivales de arte acercan distintas manifestaciones culturales, como la pintura, la escultura, la fotografía, la música, la danza y las artes escénicas, y estimulan la creatividad, la sensibilidad y el pensamiento crítico.
También fortalecen la identidad cultural de las comunidades, promueven la diversidad y favorecen el encuentro entre generaciones y nacionalidades. Desde el punto de vista económico, estos eventos impulsan el turismo, dinamizan los comercios locales y generan oportunidades para emprendedores y trabajadores del sector creativo.
Asimismo, participar en actividades artísticas puede contribuir al bienestar emocional, ofrecer momentos de disfrute y reducir el estrés cotidiano. En definitiva, los festivales de arte no solo celebran el talento y la imaginación, sino que también construyen comunidad, promueven el diálogo y abren nuevas posibilidades de aprendizaje, colaboración y desarrollo cultural.